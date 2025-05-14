По словам экспертов, значение этого источника меняет представление мира об Аргентине.

В Аргентине открыли источник, который устанавливает новую высокую планку для драгоценных и промышленных металлов. Отмечается, что источник было найдено недалеко от Андских гор. Об этом пишет earth.com.

В частности генеральный директор Lundin Mining Джек Лундин рассказал, как ресурсы меди, золота и серебра могут повлиять на будущее горнодобывающей отрасли Южной Америки.

В earth.com подчеркнули, что его организация является частью общей команды, которая обнаружила участок, содержащий более 80 млн унций золота и серебра, а также более 12 млн тонн меди.

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Преимущества этого месторождения

По прогнозам финансовых аналитиков, внезапное увеличение доказанных запасов будет способствовать созданию новых рабочих мест, увеличению объемов торговли и развитию инфраструктуры.

"Местные общины надеются, что это открытие будет стимулировать сбалансированную политику. Если правительство воспользуется этой возможностью, вырученные средства можно будет направить на финансирование школ, медицинских центров и дорог в отдаленных регионах, которые исторически отставали от более густонаселенных районов страны", - добавили в earth.com.

Отмечается, что регион, где находится этот источник, был известен своими красивыми горами, однако теперь такой ландшафт имеет потенциал для развития и укрепления статуса Аргентины в мировом производстве меди.

"Значение этого месторождения меняет представление мира об Аргентине. Страна, которая в первую очередь считается сельскохозяйственной страной, может выйти на лидирующие позиции среди экспортеров меди до конца следующего десятилетия", - подчеркивают в материале.

Из-за того, что месторождение содержит высокоценную медь, это имеет решающее значение для "зеленой" энергетики, электроники и крупногабаритного машиностроения

По словам экспертов, рост производства электромобилей и установок возобновляемой энергетики, скорее всего, будут пользоваться высоким спросом.

Уважение к культурному наследию

Известно, что в Андах проживают группы коренных народов, которые обеспокоены из-за масштабных проектов. В частности национальное законодательство требует открытых консультаций и справедливого отношения к землям предков.

"Некоторые общины видят положительные моменты, такие как увеличение государственных инвестиций. Другие ставят вопрос об использовании воды, стабильности почв и изменения экономических традиций, связанных с сельским хозяйством и туризмом", - добавили в материале.

Потенциал месторождения

В свою очередь экономические обозреватели считают, что если все пойдет хорошо, то Аргентина получит дополнительный доход, что может повысить уровень жизни и помочь государству справиться с внешними долговыми обязательствами.

В то же время лидеры в области геологии и металлургии говорят, что Андская цепь имеет уникальные горные породы, поэтому эта среда может скрывать больше ценных металлов.

Другие материалы о ценных металлах в мире

Ранее эксперты рассказали о самом дорогом металле в мире. Речь идет об осмии, который стоит 1 330 820 евро за килограмм. Как оказалось, осмий входит в группу металлов платиновой группы, к которой относятся рутений, родий, палладий, иридий и платина.

По словам специалистов, осмий является сочетанием чрезвычайной редкости, сложных методов добычи и уникальных свойств. Кроме того, известно, что в мире производится лишь несколько килограммов осмия в год, который является преимущественно побочным продуктом добычи платиновых и никелевых руд.

Также сообщалось, что в США обнаружили месторождение лития стоимостью 1,5 триллиона долларов. Отмечается, что многие люди рассматривает это месторождение, как потенциальный путь для производства бытовых аккумуляторов, тогда как местные обеспокоены из-за влияния на дикую природу и культурные памятники.

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