Специалисты говорят, что тенденция к росту цен на некоторые категории может сохраняться до июля.

Цены на овощи в Украине меняются под влиянием роста объемов отечественной и импортной продукции. Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

Среди категорий, стоимость которых выросла больше всего, называют лук. Средняя розничная цена лука репчатого за месяц выросла на 82%, тогда как рост за год составил 91%.

Сейчас популярный овощ стоит в среднем 29,9 грн/кг. Специалисты говорят, что цены на лук будут расти по крайней мере до июля, в зависимости от объемов импортных поставок.

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Свекла за месяц подорожала на 60% и уже превышает показатели прошлого года на 121%. На сегодня средняя розничная цена овоща составляет 46,9 грн/кг.

Существенно прибавила в цене и капуста. В месячном измерении средняя розничная цена овоща взлетела на 42% - до 72,5 грн/кг, тогда как годовой рост вообще достиг рекордных 437%. Морковь за месяц выросла в цене на 14% - до 49,9 грн/кг. Это на 342% больше, чем в мае прошлого года.

"Основной причиной подорожания свеклы, капусты и моркови является существенное сокращение предложения на фоне сезонного уменьшения запасов", - считают специалисты УКАБ.

Отметим, что картофель демонстрирует довольно умеренный рост - средняя розничная цена за год выросла "всего" на 35%. Относительно небольшие цены на молодой картофель связывают с увеличением отечественного предложения.

Цена огурцов за месяц снизилась на 31%, тогда как годовое падение составляет 14%. Средняя розничная цена помидоров за месяц продемонстрировала снижение на 21%, тогда как стоимость чеснока несколько выросла (+2%).

Основной причиной снижения цен на огурцы и помидоры называют увеличение отечественного предложения из закрытого грунта.

Специалисты отмечают, что цены на огурцы в ближайшие недели могут "просесть" еще на 5-10%, тогда как стоимость помидоров, вероятно, останется на текущем уровне.

Цены на продукты в Украине - динамика

Ранее УНИАН сообщил, что в нашей стране в течение последнего месяца растут цены на мясо. Наиболее заметное подорожание демонстрирует свинина - свиной ошеек в течение месяца вырос в цене на 20%, тогда как за год рост составил 39%.

Также стало известно, что в Украине выросли цены на сливочное масло. Рост за месяц был довольно умеренным и составил всего 2%. В то же время за год продукт подорожал на 73%. Сливки за месяц выросли в цене на 6%.

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