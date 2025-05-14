Полицейские шутят, что готовы к неожиданным вещам, но точно не надеялись увидеть такое.

Плановая остановка автомобиля в городке Спрингфилд, штат Огайо, превратилась в курьез с криминальным подтекстом. Вечером 5 мая полиция остановила машину, зарегистрированную на женщину с действующим ордером на арест и без водительских прав. За рулем оказалась 55-летняя Виктория Видал, которую арестовали без сопротивления.

Впрочем, как пишет Mirror, ситуация набрала неожиданный оборот, когда один из офицеров вернулся к машине - на водительском сиденье сидел енот по кличке Чуи с трубкой для метамфетамина во рту.

"Сидел на водительском сиденье с трубкой для метамфетамина во рту", - говорится в рапорте офицера Брэнхема.

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Последующий обыск авто обнаружил:

большое количество метамфетамина,

крек-кокаин,

три использованные стеклянные трубки для употребления наркотиков.

Видал теперь грозит обвинение в хранении наркотиков (преступление третьей степени), три эпизода хранения наркотических принадлежностей, а также вождение, несмотря на отстранение от права управления.

Женщину также передали полиции Каягога-Фоллз из-за действующего ордера на арест. Дополнительные обвинения могут быть выдвинуты после завершения лабораторных анализов.

Енота Чуи передали соответствующим службам. Как заверила полиция, "ни один енот не пострадал и не получил травм в этом инциденте".

"Хотя наши офицеры обучены ожидать неожиданное, найти енота, который держит трубку для метамфетамина, - это что-то новое", - говорится в заявлении полиции.

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