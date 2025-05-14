По данным финансового отчета "Укргазвидобування", за І полугодие 2024 года, компания заработала 12,5 миллиардов гривень "чистыми".

Регулируемая правительством стоимость газа дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины" – "Укргазвидобування" для нужд населения в 7240 грн за 1000 кубометров, к которой привязана "льготная" цена голубого топлива для бытовых потребителей в 7,96 грн за куб, обеспечивает миллиардные прибыли газодобытчиков.

Об этом говорится в одобренном 14 мая 272 депутатами отчете энергетической ВСК. Отмечается, что установленная правительством стоимость газа "Укргазвидобування" для населения является не только экономически обоснованной, но и обеспечивает компании дополнительную прибыль от продажи газа бытовым потребителям. В то же время, в 2022 году этот же состав парламента поддержал законопроект о компенсации стоимости газа населению, реализованного по 7,96 грн кубометр.

Депутаты добавляют, что себестоимость газа собственной добычи без амортизации в период с 2020 по сентябрь 2024 года составляла от 810 до 1023 грн за 1000 кубов.

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"Общая сумма нераспределенного остатка прибыли и амортизации АО "Укргазвидобування" полученных от реализации газа по государственным регулируемым ценам за период действия ПСО в 2015-2024 годах, составляет более 195 млрд грн", – констатируется в отчете.

К тому же, по данным финансового отчета "Укргазвидобування", за I полугодие 2024 года, компания заработала 12,5 миллиардов гривень "чистыми", против 3,7 миллиардов за аналогичный период 2023 года, что лишний раз свидетельствует, по мнению депутатов, о рыночности стоимости "голубого топлива" для населения.

Парламентарии также подтвердили, что НАК "Нафтогаз Украины" не хватает денег для закачки газа в подземные газохранилища на следующий отопительный сезон, поскольку необходимо будет импортировать более 4 миллиардов кубометров "голубого топлива", что более чем в 8 раз превышает показатель 2024 года.

Цена на газ для населения

Как известно, правительство продлило действие постановления о фиксированном тарифе на газ до 31 октября 2025 года.

Вместе с тем, в марте 2025 года председатель союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказывал, что украинская власть рассматривает вопрос поднятия тарифов на газ до 9,5-10 гривень за кубометр для закупки импортного газа. По его словам, это может произойти уже этим летом, когда потребители не сильно почувствуют повышение.

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