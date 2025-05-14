Лучшие развлечения на острове включают живописную прогулку по побережью, а также поход на гору.

Население наименее населеного острова в Великобритании насчитывает всего 11 человек. Несмотря на свои крошечные размеры, он по-прежнему является очень достойным туристическим направлением, и на острове даже есть варианты для ночевки.

Как пишет Daily Express, Бардси расположен недалеко от полуострова Ллин в валлийском графстве Гвинед. Туристы могут добраться до небольшого острова на пароме, который отправляется с материка из Порт-Меудви и Пуллхели.

Интересно, что один из самых популярных способов посетить Бардси, который на валлийском языке называется Ynys Enlli, - это однодневная поездка. Эти туры длятся около четырех часов и предлагаются туристам в Уэльсе компанией Bardsley Island Boat Trips. Эти поездки, учитывая расположение острова, зависят от погоды. При таком небольшом количестве людей на острове вам гарантирована спокойная поездка, чтобы в полной мере насладиться потрясающими пейзажами острова и его достопримечательностями.

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Отмечается, что лучшие развлечения на острове включают живописную прогулку по побережью, а также поход на гору.

"Очевидно, что есть много причин посетить этот небольшой остров, поскольку он обозначен как Национальный природный заповедник, объект особого научного интереса и находится в районе полуострова Ллейн с исключительной природной красотой", - сказано в статье.

Остров является действующей фермой, поэтому там можно увидеть крупный рогатый скот и овец вокруг. Также следует отметить, что там не разрешается находиться с собаками, а посещение острова возможно только с марта по октябрь.

Важно, что тем, кто хочет провести больше времени на острове, можно забронировать еженедельные посещения через Bardsey Island Trust. Есть несколько домов, сдаваемых в аренду, и цены зависят от времени года и доступности.

На острове есть три отдельно стоящих бывших фермерских дома, три полуотдельно стоящих бывших фермерских дома, два переоборудованных чердака и побеленный традиционный коттедж кроглоффт. Поскольку эти дома поддерживались в традиционном стиле, ни в одном из них нет электричества, но они оборудованы полностью оборудованными кухнями с газом. В каждом доме также есть холодильник/морозильник на солнечной энергии или газе.

Интересно, что история этого места довольно увлекательна: вплоть до Первой мировой войны на острове был король. Там было принято выбирать короля, и когда началась война, последний правитель, Лав Притчард, предложил себя и людей острова для военной службы, но получил отказ из-за своего преклонного возраста. Вскоре после этого он покинул остров, чтобы жить на материке, и умер год спустя.

Люди, посетившие остров, хвалили его за его природную красоту и мирную атмосферу. Один из пользователей Tripadvisor написал:

"Прогуляйтесь по побережью, поднимитесь на гору, насладитесь жизнью птиц и морских обитателей. Множество тюленей (дайте им немного места), большие стаи дельфинов плавают очень близко к берегу. Посетите церковную службу, займитесь рукоделием, поешьте в ресторане, купите вино и ковры. Влюбитесь и вернитесь снова".

Интересные места для туристов

Расположенный на Внешних Гебридских островах Шотландии, остров Барра уникален тем, что на нем находится единственный в мире аэропорт, где самолеты приземляются и взлетают с пляжа. Рейсы, о которых идет речь, должны быть запланированы на время отлива, который происходит дважды в день. Он открывает три взлетно-посадочные полосы, обозначенные деревянными столбами, которые обычно находятся под водой. Аэропорт имеет только один внутренний рейс, который выполняется дважды в день - один час и 10 минут полета в Глазго.

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