Президент Украины объяснил, что с диктатором РФ невозможно сразу обо всем договориться, но нужно найти формат прекращения войны.

Отсутствие визита главы РФ Владимира Путина в Турцию для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским будет означать отказ россиянина от политической победы. Об этом украинский лидер сказал в интервью изданию Spiegel.

Зеленского спросили, встретится ли он с российской делегацией, если в ее составе будут, например, министр иностранных дел Сергей Лавров и советник Путина Юрий Ушаков, а сам Путин в Стамбул не приедет и не будет "сигнала" из Москвы о прекращении огня.

"Я хочу еще раз прояснить, в чем цель встречи с Путиным. Мы не можем сразу во всем с ним согласиться. Это невозможно - у нас разное отношение к жизни, разное мировоззрение. Но каким-то образом нам придется найти формат прекращения войны", - отметил президент Украины.

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Он добавил, что, безусловно, есть определенные вещи, о которых лидерам двух стран необходимо договориться, и только потом в другом формате можно будет обсуждать технические детали.

Зеленский подчеркнул, что встреча с Путиным должна завершиться политической победой: прекращением огня или обменом пленными "всех на всех".

"А если он не приедет, значит, он не хочет политической победы - ни для одного из обществ, кстати", - отметил украинский лидер.

Зеленский также рассказал, что во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом сказал, что его устраивает любое место для встречи, но, "Анкара лучше".

"Во-первых, я не очень верю, что сам Путин способен встретиться. Мне кажется, что он боится. Хотя, если он почувствует сильный удар по своей экономике, то и его народ, россияне, почувствуют это тоже? Поэтому, на мой взгляд, шансы на его приезд все же есть", - предположил президент Украины.

Он добавил, что не знает, какова вероятность приезда Путина, и уточнил, почему местом возможной встречи стал Стамбул.

"Я не знаю (какова вероятность приезда Путина - УНИАН). Но я знаю: как только станет известно, что я встречаюсь с Эрдоганом в Анкаре, россияне скажут: смотрите, как украинцы уже откладывают встречу! И тут начинается манипуляция. Вот почему я сказал: передайте Турции, что я также готов встретиться в Стамбуле. Если приедет Путин, мы поедем в Стамбул, без вопросов. Я уверен, что Эрдоган полетел бы туда со мной", - объяснил президент Украины.

Переговоры в Стамбуле - что известно

Как писал УНИАН, в Стамбуле 15 мая должны состояться мирные переговоры между Украиной и Россией. Президент Владимир Зеленский подтвердил свое участие, но подчеркнул, что они будут иметь смысл только при условии присутствия Владимира Путина.

В то же время пока неизвестно, приедет ли россиянин на переговоры в Стамбуле. В частности советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, если Путин не приедет на переговоры, тогда они будут не на уровне президентов.

В свою очередь росСМИ сообщили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не будет представлять Россию на переговорах в Турции 15 мая, как об этом ранее писала газета The Washington Post.

Также пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отмечал, что у российского диктатора на 15 мая запланированы рабочие встречи, однако он не уточнил, где именно они состоятся.

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