15 мая 2025 года в Турции должны состояться переговоры между Украиной и РФ, на которых президент Владимир Зеленский ждет диктатора Путина лично.
Но в состав делегации Украины, которая полетит в Стамбул, вошли и другие представители власти. В частности, как сообщает Radio NV со ссылкой на приближенные к президенту источники, туда планирует отправиться руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Поехать в Турцию планируют также министр обороны Рустем Умеров, дипломатический советник Зеленского Игорь Жовква. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже находится там.
При этом до сих пор неясно, состоятся ли переговоры с РФ вообще:
"Решение о формате переговоров и будут ли они, будет принимать лично президент уже завтра в Турции", – подчеркнул собеседник.
Отмечается, что во время своего визита в Турцию Владимир Зеленский также планирует провести встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По данным СМИ, в Турцию уже прилетел госсекретарь США Марко Рубио. В то же время Россия до сих пор не сказала, кто войдет в ее делегацию. Состав Москва планирует раскрыть только завтра, чтобы у Украины "не было возможности для маневра", заявляют российские медиа.
Переговоры в Турции
15 мая в Стамбуле должны состояться прямые переговоры между Украиной и РФ. Президент Зеленский не раз подчеркивал, что встретится лично с Путиным, но не похоже, что правитель РФ таки решится на эту поездку.
В Кремле до сих пор не раскрыли состав своей делегации. Однако, по некоторым сообщениям, там появится помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков и глава МИД РФ Лавров. Впоследствии российские СМИ присутствие Лаврова на переговорах отрицали.
Также на переговорах ожидают спецпосланника Трампа по вопросам России Стивена Уиткоффа. На днях Трамп намекал, что и сам может там появиться, однако конкретных обещаний не делал.