Эксперты объяснили, что означает, если кошка "бодается" или трется мордой о хозяина, а также "бодает" других животных.

Владельцы кошек замечали не раз, что их домашний питомец как будто бы начинает "бодаться". Специалисты раскрыли скрытый смысл, почему кошка упирается головой в хозяина, или же трется мордой.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему коты едят рядом с хозяевами - причина оказалась очень милой.

Почему кошка бодается и мурчит

Специалист по поведению кошек Аманда Кэмпион (Amanda Campion) поделилась скрытым смыслом того, почему ваша кошка может "бодаться" с вами или другими вашими питомцами, пишет британский таблоид Express.co.uk.

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Наверняка, будучи рядом с кошкой, вы замечали, что она "бодает" вас. Это когда они используют свои головы, чтобы "бодаться" с вами, будь то ваше лицо или любая другая часть вашего тела. Причем, кошки делают это не только с людьми, но и с другими кошками и домашними животными вокруг них. Но что это на самом деле означает?

По словам эксперта, это хороший признак, который говорит о связи между вами. Такое "бодание" кошки называется "бантом" - так она здоровается или устанавливает связь с своими сородичами. "Это признак их доверия и привязанности, а также способ передать свой запах вам, другой кошке или другому виду животных в доме", - говорит Аманда.

По данным Rescue Vets, кошки метят своих хозяев, чтобы оставить на них свой запах. Во время этого процесса они используют свои пахучие железы, которые расположены на щеках, губах, лбу, боках, подушечках лап и хвосте. Такие "бодания" головой и маркировка запахом также помогают кошке устанавливать связь с другими своими сородичами. "Это их способ сказать: "Ты часть моей безопасной группы, ты часть моей семьи", - говорит эксперт.

Кроме этого, так они метят свои "безопасные зоны" и сами себя успокаивают.

Поводя итог, можно дать несколько объяснений, что означает, если кошка "бодается":

выражает свою привязанность - "Привет, я рада тебя видеть", и хочет получить порцию внимания;

оставляет свои метки - "Что-то ты пахнешь уже не так, давай это исправим";

будучи очень чувствительными к эмоциям хозяина, поддерживает в трудную минуту - "Не расстраивайся, все будет хорошо";

незнакомая кошка таким образом может знакомиться, как будто говорит "Давай познакомимся", - и смотрит на вашу реакцию.

Но какой бы ни была причина этого милого "бодания", всегда отвечайте кошке лаской и вниманием - так вы покажете ей свою любовь и заботу и сделаете счастливой.

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