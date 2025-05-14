Юрист подтверждает, что Гладковский в Испании.

Адвокат бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Руслан Волынец утверждает, что его подзащитный не был задержан. Об этом Волынец написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня во многих СМИ была обнародована информация о задержании в Испании Гладковского Олега Владимировича. С учетом многочисленных обращений, хочу сообщить, что сейчас, Гладковский Олег Владимирович не является задержанным. Да, он находится в Испании, но в отношении него не принималось решение испанским судом о его содержании или внесении залога, как условия освобождения", - отметил юрист.

Волынец уточнил, что уголовное производство, в рамках которого осуществляется розыск Гладковского, касается обстоятельств, относительно производства военных автомобилей для ВС Украины в 2016-2017 годах. Как отметил адвокат, сейчас данное дело слушается в Высшем антикоррупционном суде.

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"Относительно розыска, то на мой взгляд, он является искусственным, поскольку правоохранительным органам Украины и суду, стороной защиты было заблаговременно сообщено о местонахождении Гладковского А.В., как точный адрес его проживания, так и средства связи. Более того, Гладковский А.В. долго принимал участие в рассмотрении данного дела в режиме видеоконференции. Но именно по инициативе стороны обвинения, которую поддержал суд, было принято решение о необходимости его личного участия в суде", - также написал Волынец.

Кроме того, по его словам, в начале марта 2022 года Гладковский по собственной инициативе обратился в ВАКС с ходатайством о перечислении на то время имеющегося в данном деле залога в пользу ВС Украины, в размере 10,6 миллионов гривень. Адвокат отметил:

"Указанный размер средств является равномерным к якобы причиненным убыткам в рамках обстоятельств закупки автомобилей в ВС Украины".

Информация о задержании Гладковского

Как сообщал УНИАН, Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что сегодня в Испании задержан бывший Первый заместитель Секретаря СНБО Олег Гладковский - обвиняемый по делу САП и НАБУ о нанесении государству ущерба на общую сумму 17,44 млн гривень.

Отмечалось, что сейчас решается вопрос об экстрадиции лица в Украину.

В САП напомнили, что в ходе досудебного расследования установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности, а именно ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

Так, по данным следствия, Гладковский обеспечил неисключение из государственного оборонного заказа, несмотря на несоответствие предусмотренным правительством условиям, и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". Фирме незаконно переплатили 17,44 млн гривень.

В САП отметили, что в ноябре 2023 года указанный обвиняемый выехал из Украины. В апреле 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП и объявила его в розыск.

Гладковского задержали 17 октября 2019 года. Суд избрал экс-чиновнику меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10,6 млн грн. В октябре за Гладковского был внесен залог, он вышел из СИЗО.

Обвинительный акт в отношении чиновника был направлен в суд в июле 2021 г.

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