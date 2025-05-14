По данным ETNews, выйти устройство должно к 2027 году.

Apple готовится выпустить юбилейную модель iPhone в 2027 году к двадцатилетию выхода первого смартфона компании.

По информации корейского издания ETNews, устройство получит самый радикальный редизайн за всю историю линейки: полностью безрамочный дисплей, охватывающий корпус со всех четырёх сторон, сверху, снизу и по бокам. Без рамок, вырезов и привычных элементов вроде "чёлки" или Dynamic Island.

Новая технология, которую планирует использовать Apple, предусматривает изгиб экрана сразу по четырём сторонам. До этого подобные решения появлялись у флагманов на Android, но в более ограниченном виде. В случае с iPhone компания собирается сделать по-настоящему бесшовный корпус, где дисплей визуально "обволакивает" устройство со всех сторон.

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Одновременно с этим Apple намерена убрать с фронтальной панели все видимые элементы, включая камеру и Face ID, спрятав их под экраном. Корпус планируется из почти цельного стекла, и, по информации источников, новинка появится как минимум в одной из Pro-моделей .

Технический скачок обеспечит переход на новый драйвер дисплея, созданный по 16-нм FinFET техпроцессу вместо прежнего 28-нм. Это не только сделает возможным ультратонкий корпус, но и сократит энергопотребление, что особенно актуально на фоне недавнего анонса тонкого iPhone 17 Air.

Ранее мы рассказывали, что в ближайшем будущем новыми iPhone можно будет управлять чипом в мозге. Apple работает над добавлениям поддержки нейроинтерфейсов в свои устройства.

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