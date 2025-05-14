Президент Украины может разговаривать только с субъектом Путиным, подчеркнул Михаил Подоляк.

Президент Владимир Зеленский решит, стоит ли вести переговоры с делегацией РФ в Турции, если там не будет российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

"Нет Путина, то, безусловно, нет никаких переговоров. Решение будет принимать президент, должны ли мы (в таком случае) о чем-то говорить. Но тогда точно (это переговоры) не на уровне президента. Давайте здесь зафиксируем, что президент может разговаривать только с субъектом Путиным. Потому что это о решениях, это об ответственности. Все остальное - это о пропаганде", - сказал он.

По его словам, в Турции будет присутствовать украинская делегация, и президент будет принимать решение, "нужно ли доиграть в ту игру, которую предлагают американцы с точки зрения прямых переговоров".

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"Или мы действительно хотим выйти на какие-то решения, а тогда надо, чтобы был Путин. Если там Путина нет, то это просто приехали люди, которые будут озвучивать стандартные пропагандистские клише, к реальности они не имеют никакого отношения. Они будут использовать площадку в Турции для промо хотелок РФ", - отметил Подоляк.

Он напомнил, что глава российского МИД Сергей Лавров неоднократно говорил о готовности к "немедленным безусловным переговорам", но при определенных условиях - признании территорий российскими, отказе от субъектности, от права на свою армию, от милитаристских производств и партнерских и альянских отношений с европейскими странами.

"Это все нереалистично в полном смысле", - добавил Подоляк.

Переговоры в Турции: позиция Украины

Как сообщал УНИАН, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если Путин не приедет на переговоры в Турцию, наступит время обсуждать еще более жесткие санкции против России. По его словам, новые санкции должны быть "действительно жесткими":

"Могу сказать, что они будут направлены на энергетический и финансовый секторы. Мы знаем, что российская экономика не в состоянии хорошо им противостоять. Санкции США, вероятно, будут согласованы с новым раундом санкций со стороны Европейского Союза, Великобритании, Канады и других стран".

Глава Офиса президента также отметил, что у Украины есть условие для переговоров любого формата - прекращение огня на 30 дней.

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