Исследователи говорят, что эта черта так раздражала основателя Apple, что он предпочел бы уволить всех, кто этим злоупотребляет.

Стив Джобс бы сошел с ума из-за непунктуальности поколения Z, которое считает, что "опоздать на 10 минут - это еще не опоздать", пишет Jason Deegan.

Для почти половины поколения Z пунктуальность - это понятие из прошлого. Новое исследование Fortune показало, что 46% зумеров не считают проблемой опоздать на работу на 10 минут. Для сравнения: среди бэби-бумеров так думают только 13%.

"Я уже работаю, проверяя почту в метро", - пожимает плечами 23-летний дизайнер. Зумеры видят результат важнее часов. Такой подход формировался в эпоху удаленной работы и гибкого графика.

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Но для таких перфекционистов, как Стив Джобс, это звучало бы как вызов. Он начинал встречи вовремя - и не ждал никого. Пунктуальность для него была проявлением уважения, не просто манерами.

Эксперты напоминают: хронические опоздания могут свидетельствовать не только о расслабленном стиле жизни, но и о проблемах с самоорганизацией. В профессиональной среде это может стоить доверия, репутации - а иногда и карьеры.

И хотя все больше компаний движутся в сторону асинхронной работы и гибкого времени, надежность до сих пор ценится. Потому что появиться вовремя - это не только о минутах, но и об отношении.

Новые времена - новые правила. Но старая добрая пунктуальность еще не сказала последнего слова.

Напомним, соучредитель Apple имел строгую политику в отношении пунктуальности - он не колебался начинать совещания без опоздавших. Однако за этой строгостью иногда скрывались удивительные жесты, как, например, тот, который он сделал по отношению к своей секретарше, матери-одиночке, когда та однажды опоздала на работу.

Вместо отчиток он просто спросил, что произошло. Он выслушал ее объяснения и, похоже, понял ситуацию. Она призналась, что у нее возникли проблемы с запуском машины. Но то, что произошло дальше, стало настоящим сюрпризом. После этого случая Стив Джобс однажды пришел на работу с ключами от машины - Jaguar - и вручил их своей секретарше.

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