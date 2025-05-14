Также президент США высказался о своем возможном участии в переговорах в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что через несколько дней расскажет, "играет ли с ним" российский диктатор Владимир Путин. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов о стратегии президента РФ и чувствует ли он, что Путин "подтасовывает его", передает CNN.

В то же время в Bloomberg напомнили, что президент США уже заявлял, что может присоединиться к переговорам в Стамбуле. В то же время, по словам Трампа, пока непонятно, присоединится ли к ним Путин.

"Я не знаю, появится ли он. Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно, и если бы мы могли закончить войну, я бы думал об этом. Итак, у нас очень полная ситуация. Но это не значит, что я не сделал бы этого, чтобы спасти много жизней и вернуться", - подчеркнул американский лидер.

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В Bloomberg уточнили, что такое заявление Трампа свидетельствует о том, что участие президента США может зависеть от того, прибудет ли российский диктатор в Стамбул.

Переговоры в Стамбуле - что известно

Напомним, в Стамбуле 15 мая должны состояться мирные переговоры между Украиной и Россией. Президент Владимир Зеленский подтвердил свое участие, но подчеркнул, что они будут иметь смысл только при условии присутствия Владимира Путина.

Однако пока неизвестно, приедет ли российский на переговоры в Стамбуле. В частности, ранее газета The Washington Post писала, что на переговорах будет присутствовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, однако росСМИ опровергли это.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что ожидает кто прибудет от России в Турцию, и тогда будет определять, какие шаги стоит делать Украине. По его словам, Украина готова к любым форматам переговоров.

Также сообщалось, что США на переговорах будут представлять специальный посланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Но, как отметил Уиткофф, они прибудут в Стамбул 16, а не 15 мая, как предполагалось ранее.

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