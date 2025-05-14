Украина настаивает на личном участии Путина в переговорах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не будет участвовать в переговорах, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. Об этом сообщает российская газета Коммерсант.

"Кто именно будет представлять Россию на встрече, официально до сих пор не сообщалось", - говорится в сообщении.

Напоминается, что о возможном участии Лаврова в переговорах писала газета The Washington Post со ссылкой на бывший высокопоставленный источник Кремля. Утверждалось, что вместе с ним Россию будет представлять помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков.

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Также указывается, что ранее пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявлял, что у Путина на 15 мая запланированы рабочие встречи. При этом он уклонился от ответа на вопрос, где именно они состоятся.

Переговоры в Турции 15 мая: заявление Зеленского

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности личного участия главы Кремля Владимира Путина в переговорах в Турции 15 мая:

"Именно Путин в России все определяет, именно он должен решать вопросы войны. Это его война. Поэтому и переговоры должны быть с ним".

Украина активно готовит визит в Турцию, все партнеры уже ознакомились с позицией Киева, добавил Зеленский.

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