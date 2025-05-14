Гораздо дороже, чем год назад: в Украине подсчитали стоимость борща

Индекс борща - это экономический показатель, демонстрирующий, сколько стоит приготовление борща по классическому рецепту.

На сегодня стоимость борща в Украине составляет 222 грн. Таким образом, за год его стоимость выросла на 52%. Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

"Если добавить к борщу: два ломтика батона (50 г), столовую ложку сметаны (25 г) и зубчик чеснока (5 г), его цена вырастет до 232 грн против 195 грн в прошлом месяце", - говорят специалисты УКАБ.

Специалисты исходят из того, что для приготовления блюда (на 3 литра воды) понадобятся: 250 г капусты, 500 г свеклы, 300 г картофеля, 150 г моркови, 100 г лука, 2 столовые ложки томатной пасты, 30 мл масла и 500 г свиных ребер. Кроме этого, борщ требует соль, перец и лавровый лист по вкусу.

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Отметим, что для определения стоимости украинского блюда используют так называемый индекс борща. В более широком смысле он помогает оценить, насколько велика разница в ценах на одинаковые товары в разных регионах страны.

Напомним, в прошлом году специалисты сравнили стоимость борща в Польше и Украине. Как оказалось, в соседней стране аналогичный набор продуктов для приготовления борща обходился почти вдвое дороже.

Цены на продукты в Украине

Тем, кто желает приготовить борщ, будет полезным узнать актуальные цены на его отдельные ингредиенты. На помощь может прийти новое исследование УКАБ.

По словам специалистов, свекла за месяц подорожала на 60% и на сегодня уже превышает показатели прошлого года на более чем 120%. Существенно прибавила в цене и капуста - стоимость популярного овоща взлетела до 72,5 грн/кг.

В то же время, картофель демонстрирует относительно умеренный рост - средняя розничная цена популярного овоща за год выросла "всего" на 35%.

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