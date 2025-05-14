По словам экспертов, лидер этого рейтинга предлагает богатое оснащение и практичный интерьер.

Выбор автомобиля с пробегом на вторичном рынке является непростой задачей. Иногда трудно определить модели, которые смогут прослужить долгие годы без поломок, а также будут соответствовать всем требованиям.

В MarketWatch назвали 10 лучших подержанных автомобилей, которые можно купить в США менее чем за 20 000 долларов. По словам экспертов, эти модели превосходят конкурентов.

ТОП-10 лучших автомобилей с пробегом за свои деньги:

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Honda Accord (2019 год) Toyota Camry (2019 год) Toyota Prius (2018 год) Honda Civic (2020 год) Toyota Corolla (2021 год) Mazda 3 (2021 год) Subaru Impreza (2022 год) Nissan Altima (2021 год) Hyundai Ioniq Hybrid (2021 год) Kia Forte (2022 год)

Honda Accord признали лучшим автомобилем с пробегом за свои деньги. По словам экспертов, эта модель предлагает богатое оснащение и практичный интерьер.

Кроме того, Honda Accord похвалили за приятную управляемость и комфортную подвеску. Также водителей порадует низкий расход топлива, особенно гибридных версий.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты назвали 15 лучших кроссоверов 2025 года. Лидер этого рейтинга предлагает просторный интерьер и приятную управляемость.

Кроме того, были определены 12 самых надежных недорогих автомобилей с пробегом. По словам экспертов, эти модели редко выходят из строя.

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