Зеленский уверен, что США близки к введению новых санкций против РФ.

Президенту США Дональду Трампу необходимо понять, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира, после чего он всерьез задумается о введении новых санкций против Москвы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Spiegel.

"Трамп должен убедиться, что Путин лжет. И мы должны подойти к этому вопросу разумно и показать, что не мы тормозим эти процессы. И именно поэтому я делаю то, что делаю, несомненно, ради Украины, но также и для того, чтобы другие страны - не только Соединенные Штаты - увидели, что Путин этого не хочет. Потому что, если они об этом узнают, то можно ожидать давления с разных сторон. Мы ожидаем пакет санкций от США. Я считаю, что это сильно и очень опасно для россиян", - сказал Зеленский.

Президент Украины считает, что Трамп не против введения новых санкций против Москвы. Он отметил, что в Конгрессе США уже есть политическая воля проголосовать по этому вопросу.

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"Я думаю, что американцы близки к принятию санкций. Я полагаю, что в ближайшие несколько дней состоятся консультации - позвольте мне не говорить, когда и где, - в ходе которых европейцам будет дано подробное объяснение сути американских санкций", - подчеркнул Зеленский.

Санкции против России - важные новости

Ранее министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что 15 мая встретится в Турции с сенатором США Линдси Грэмом. Французский чиновник поделился, что они будут обсуждать введение новых более жестких санкций против России.

Кроме того, Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (Coreper) согласовал решение ввести 17-й пакет санкций против РФ. Также были одобрены дополнительные санкции, которые будут введены отдельно от 17-го пакета ограничительных мер.

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