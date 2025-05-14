По словам президента Украины, французский лидер готов рисковать, чтобы помочь в той или иной ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился, какие имеет отношения с французским лидером Эммануэлем Макроном. По словам главы государства, он имеет "хорошие отношения", а также политики часто общаются. Об этом он сказал в интервью Spiegel.

Зеленский отметил, что у них с Макроном "хорошие отношения" и они часто общаются.

"Это началось во время войны, и так было с некоторыми другими главами государств и правительств. Но не со многими - с двумя или тремя, с которыми я постоянно разговаривал по телефону. Я давно убедил всех звонить по телефону, а не по защищенным линиям - честно говоря, я не верю в защищенные линии", - подчеркнул президент.

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Глава государства добавил, что Макрон "подходит к делу очень креативно" и "готов рисковать".

"А люди, готовые рисковать, - это люди, ориентированные на результат. Кроме того, он один из сильных лидеров в мире. Он находит выход из сложных ситуаций, и я уважаю это", - отметил Зеленский.

В то же время лидер добавил, что был знаком с Макроном еще до своего президентства.

Как Франция поддерживает Украину во время войны

Как писал УНИАН, Франция отдаст Украине все изготовленные в 2025 году САУ Caesar. По словам экспертов, в конструкции Caesar приоритет отдается мобильности, точности и быстрому развертыванию, что делает ее идеальной для динамичных полей сражений Украины.

"С экипажем из трех-пяти человек система может стрелять шестью выстрелами в минуту и делать первый выстрел менее чем за 60 секунд, обеспечивая непревзойденную скорость реагирования", - уверяют аналитики.

Также недавно Эммануэль Макрон сделал новое заявление об иностранных войсках в Украине. Он отметил, что роль европейцев не заключается в том, чтобы стоять на линии фронта.

Президент Франции подчеркнул, что США и Европа будут следить за соблюдением перемирия с помощью спутников, благодаря чему будет понятно, кто и когда совершил нарушение.

В то же время СМИ сообщали, что Франция увеличит производство "умных" авиабомб для Украины. Отмечается, если в прошлом году их комплект составлял 830 единиц, то в этом году ожидается 1200.

По словам журналистов, эти бомбы в Украине являются востребованными, ведь они защищены от вражеского "глушения" сигналов GPS и гарантируют высокую точность.

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