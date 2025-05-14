Наиболее восприимчивыми украинцы считают предложения от ЕС.

Ни один из условных планов завершения войны от США, ЕС и России не воспринимается подавляющим большинством украинцев. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС), обнародовав результаты опроса, проведенного в течение 2-12 мая 2025 года.

Отмечается, что абсолютное большинство украинцев (82%) категорически отвергает план России для установления мира. Лишь 10% респондентов готовы согласиться на требования Москвы.

Во время опроса отмечалось, что условный план России это:

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существенное сокращение армии Украины и ограничение вооружения;

отказ Украины от членства в НАТО;

переход Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей под контроль РФ;

официальное признание всех оккупированных территорий Украины частью России;

движение Украины к вступлению в ЕС;

отмена всех санкций США и Европы против России.

Во всех регионах большинство против такого плана и только на юге и востоке Украины по 16% сказали, что могут принять.

Наибольшую приверженность вызывает совместный план Европы и Украины. 51% украинцев хоть и без энтузиазма, но могут поддержать его. Считают совместный план Европы и Украины совсем неприемлемым 40% респондентов.

Условный план Европы и Украины:

Украина получает надежные гарантии безопасности от Европы и США;

Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, но Украина и мир официально этого не признают;

Украина движется к вступлению в ЕС;

после установления устойчивого мира США постепенно смягчают свои санкции против России.

В то же время условный план США могут принять 29% респондентов (причем преимущественно респонденты подчеркивали, что этот вариант является трудным для них), но большинство (61%) считают его категорически неприемлемым.

Условный план США это:

группа европейских государств, но без США, дают Украине гарантии безопасности;

Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями;

США официально признает Крым частью России;

Украина движется к вступлению в ЕС;

США и Европа отменяют все санкции против России.

Мирные переговоры в Стамбуле - важные новости

Как сообщал УНИАН, 15 мая в Стамбуле запланированы мирные переговоры между Украиной и Россией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поедет на них. При этом он подчеркнул, что будет принимать в них участие только, если там будет президент РФ Владимир Путин.

Российская сторона заявила, что ее делегация будет, но ничего не сказано, что туда прибудет и Путин. Большинство аналитиков считают, что российский диктатор на переговоры не приедет.

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