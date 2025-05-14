По словам канцлера Германии, союзники страны ожидают этого.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что приоритетом его правительства является превращение вооруженных сил страны в самую сильную армию в Европе, которая поможет противостоять угрозе со стороны РФ. Об этом он сказал во время своей инаугурационной речи в парламенте в Берлине, передает Bloomberg.

Мерц пообещал, что его правящая коалиция "обеспечит все финансовые ресурсы, в которых нуждается Бундесвер", что, по его словам, "соответствует потребностям самой густонаселенной и экономически сильнейшей страны Европы".

"Наши друзья и партнеры также ожидают этого от нас, более того, они практически требуют этого", - подчеркнул Мерц.

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Он подчеркнул, что для увеличения численности армии Германия введет "новую, привлекательную добровольную военную службу", чтобы поощрить молодежь брать на себя ответственность за безопасность страны.

Ситуация с вооруженными силами Германии

В то же время собеседники Bloomberg рассказали, что годовой бюджет Минобороны страны должен вырасти до более 60 млрд евро в 2025 году.

"Это более чем на 15% больше, чем 52 миллиарда евро, предусмотренные прошлогодним регулярным оборонным бюджетом. Чтобы достичь цели НАТО - тратить на оборону не менее 2% экономического производства, правительство добавило 20 миллиардов евро из долгового фонда на сумму 100 миллиардов евро, созданного бывшим канцлером Олафом Шольцом", - напомнили в издании.

Также, кроме дефицита оружия, Германии нужно быстро решить проблему нехватки военных. В частности один из высокопоставленных немецких военных заявлял в интервью Bloomberg, что Бундесверу необходимо по меньшей мере 100 тысяч дополнительных солдат.

Известно, что сейчас Германия имеет 260 тысяч военнослужащих, а полностью укомплектованные вооруженные силы страны должны насчитывать около 460 тысяч человек.

"Германия приостановила обязательную военную службу в 2011 году во времена бывшего консервативного канцлера Ангелы Меркель. Согласно планам, которые поддерживает Писториус (министр обороны Германии - УНИАН), будет введена модель, когда потенциальные призывники-мужчины будут добровольно заполнять анкету, в которой будут заявлять, желают ли они служить", - подчеркивают в материале.

Поддержка Украины со стороны Германии

Также во время своего выступления Мерц отметил твердую поддержку Украины со стороны Германии и заявил, что "на карту поставлено ничто иное, как мирный порядок на всем нашем континенте".

"Мы должны быть способны защитить себя так, чтобы нам не пришлось защищаться. Наша цель - это Германия и Европа, настолько сильные вместе, что нам никогда не придется применять оружие", - заметил канцлер.

Кроме того, ранее Мерц пригрозил РФ жесткими санкциями, если Кремль будет затягивать мирный процесс.

"Мы ждем согласия Путина и согласны с тем, что если на этой неделе не будет реального прогресса, мы хотим работать вместе на европейском уровне над значительным усилением санкций", - сказал он.

В свою очередь немецкий канцлер отверг требование президента США Дональда Трампа о выборах президента в Украине. Он напомнил, что Конституция Украины предусматривает, что выборы во время войны невозможны, поэтому "все мы должны это уважать".

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