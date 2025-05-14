Дональд Трамп ненадолго отвлекся от сомнительных попыток "помирить" украинцев и россиян в Стамбуле за счет уступок Киева и "переключился" немножко на другой скандал. На этот раз, для разнообразия - скандал расовый, с Южно-Африканской Республикой. Потому что с другими скандалами американский лидер уже немного наигрался. Ранее он скандалил преимущественно с Европой, Америкой и Азией, а теперь - "побил горшки" и с Африкой. Вероятно, чтобы африканцам не было завидно, что Белый дом уже поссорился со всеми, кроме них.

На этот раз он поссорился с темнокожим или, как говорят в ЮАР, черным населением страны, которое обвинил в "геноциде" белых. Он это делает не впервые. Еще в апреле Трамп отказался приезжать в Преторию на саммит G20 из-за политики "конфискации земель и геноцида" белого населения. Но именно 12 мая американцы перешли от слов к действиям, предоставив убежище первым 59 белым беженцам из ЮАР, что вызвало скандал.

Ведь черные жители ЮАР и афро-американцы, в свою очередь, обвинили Трампа в политике "глобального апартеида" и возвращении сегрегации.

Это вменяют ему, в частности, американские сенаторы-демократы, такие как Крис Ван Голлен (белый, кстати), который обвинил Белый дом в том, что он поощряет "беженцев" из числа белых землевладельцев, взамен депортируя из США тех, "кто действительно нуждается в защите". Он задается вопросом, можно ли таких переселенцев вообще считать "беженцами".

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Администрацию США раздражает закон об экспроприации земель в ЮАР с "нулевой компенсацией", если эта земля не используется или используется для получения прибыли с перепродажи. Эта норма была принята в 2024 году, потому что 80% темнокожего населения владеет лишь 4% аграрных земель. Зато 8% белых южноафриканцев или "африканнеров" контролируют 75% земли.

Такие расклады, конечно, не очень нравятся черным жителям ЮАР, но и говорить, что местные белые фермеры нуждаются в статусе "беженца" из-за того, что у них заберут земли, которые не использовались... это вопрос дискуссионный. Сам закон значительно менее радикальный, чем, например, в Зимбабве, где действительно у белых поотбирали массово землю (и не только "лишнюю") в 2000-е, от чего страна до сих пор не может оправиться политически и экономически. Да и реформу в ЮАР поддерживают и многие из белых (но, конечно, преимущественно среди городского населения, а не землевладельцев).

В том, что Трамп защищает именно белых землевладельцев в ЮАР, видят влияние, в частности, Илона Маска, который сам является выходцем из числа белых землевладельцев ЮАР, которые являются потомками колонизаторов-буров (преимущественно голландцев). Маск охотно и часто критикует власть своей родины, где доминируют "черные" партии, образованные на волне борьбы с апартеидом.

Что это за партии? Прежде всего, это лево-популистский Африканский Национальный Конгресс (АНК), основанный еще Нельсоном Манделой. АНК сейчас возглавляет действующий президент Сирил Рамафоса. Партия правит страной с 1994 года - с первых демократических выборов после свержения режима апартеида. Другой власти, кроме АНК, ЮАР после колонизаторов еще не знала. Партия представляет черных реакционистов, но сейчас является более-менее умеренной.

У правящей партии есть "меньшие братья" - политические проекты, образованные наиболее радикальными выходцами из АНК, такие как "Умконто ве Сизве" или "Список нации" (направленный на белых африканеров, конечно же) экс-президента Джейкоба Зумы, и "Борцы за экономическую свободу (БЭС)" Джулиуса Малемы. "Умконто ве Сизве" это самоназвание боевого крыла АНК, который, собственно, и боролся с белыми плантаторами, а "Борцы" является молодежным крылом того же АНК, но еще более левого направления.

Эти две парламентские партии действительно крайне враждебно относятся к белым потомкам колонизаторов и к Западу в целом, получая прямую поддержку из РФ и Китая.

Зума называет себя "другом Путина" и "борцом с империалистами", а "Борцы" вообще считают себя "марксистами", которые мечтают если не о мировой, то хотя бы об африканской левой революции.

Правда, в 2024 году они окончательно стали отдельными политическими силами от АНК, и стремятся подвинуть Рамофосу от власти, потому что тот слишком мягкий к Западу и пытается "лавировать" между Западом и БРИКС. Сейчас они в оппозиции к своей "материнской" структуре и даже не попали в состав правящей коалиции после выборов 2024 года.

При этом на второй день после нападения РФ на Украину в 2022 году ЮАР осудила действия Кремля и призвала к освобождению украинских территорий, но уже через день власти начали оправдываться. А на первую годовщину вторжения вместе с РФ и КНР даже провела военные учения.

Сам действующий президент ЮАР, кстати, тоже называл Путина "другом". После чего вынужден был извиняться перед своими партнерами по коалиции из "Демократического альянса", которые являются прозападными и проукраинскими. Стоит добавить, что после выборов 2024 года многое изменилось. Ведь АНК потерял монополию на власть и вынужден был создать Правительство национального единства с прозападными и проукраинскими партиями. Из-за чего стало больше прозападных "жестов".

Так, министр внутренних дел ЮАР Леон Шрайбер, выдвиженец от партии "Демократический альянс" (ДА), в прошлом году наоборот называл Украину "ценным союзником" и даже подписал с Украиной соглашение о взаимных безвизовых поездках дипломатов без согласия с президентом ЮАР, что вновь перессорило коалициантов.

ДА - это либеральная партия, которая ориентируется на средний класс, а во внешней политике - на ЕС и Демократическую партию США.

А среднего класса больше как раз среди белых жителей ЮАР, которые, несмотря на отказ от апартеида более 30 лет назад, до сих пор остаются преимущественно богаче и лучше образованными, чем черное большинство населения страны.

Однако, несмотря на то, что белые составляют сейчас примерно 8% населения ЮАР, и их доля с каждым годом уменьшается, ДА на выборах 2024 года поддержали 22% голосов. Плюс еще 4% получила тоже прозападная "Партия свободы Инката", которые вместе с АНК и создали "правительство национального единства". Хотя именно единства стране как раз очень не хватает под давлением экономических проблем, вызванных социально-ориентированной политикой Рамафосы (ориентированной, конечно, на черное население).

Такая политика довела до того, что в беднейших регионах страны отключение света и воды это уже довольно привычное явление. Не говоря уже о рекордной безработице для молодежи - около 40%. Что бьет, в первую очередь, по черным жителям страны. Которые еще больше радикализируются, почему и растут рейтинги у левых радикалов - потому что они во всех провалах правительства видят вину "белых колонизаторов", которых назначили "крайними" за все неудачи власти "черных" партий.

Впрочем, местные белые землевладельцы, взращенные на почве апартеида, тоже не всегда являются рьяными демократами по отношению к своим черным соседям.

Фраза Эрола, отца Маска, о том, что его сын "не расист", потому что "дружил с черными слугами", как раз прекрасно иллюстрирует местные сложности. Это все делает политический и социальный "рельеф" страны, находящейся на грани социального "взрыва", крайне сложным.

Тем не менее, "Демократический альянс", который смог объединить электорат белых и черных либералов, и идеологически близкие партии пытаются этого "взрыва" избежать. Почему их рейтинги и растут. Это уже не "белые" партии, а партии "компромисса".

Но параллельно растут и рейтинги левых популистов, которых активно поддерживает и "накручивает" Кремль, который в Африке активно - и довольно успешно - манипулирует темой антиколониализма. Пользуется тем, что многие политики и предприниматели старшего поколения получали образование в СССР и сохраняют ностальгические настроения по поводу своей молодости в Советском Союзе. А также из-за влияния Нельсона Манделы, которого поддерживал когда-то СССР.

Как и на постсоветском пространстве, Кремль поддерживает идеи поиска "внутренних врагов" из числа прозападных сил, чтобы сеять уныние и на этом фоне получать себе "добычу" - преференции в добыче ископаемых и госзаказы.

Например, компании российского подсанкционного олигарха Вексельберга контролируют добычу магнезии в ЮАР. В целом страна стала одним из крупнейших партнеров РФ по "параллельному импорту" различных товаров в обход санкций. Позиции пророссийских сил в ЮАР крайне мощные. Но после судьбоносных выборов 2024 года ЮАР начал сближаться с ЕС, что в Кремле считают угрозой своему влиянию, из-за чего целенаправленно расшатывают в стране ситуацию.

То есть, парадокс ситуации с "белыми беженцами", которых спасает США - в том, что они бегут от давления черных радикалов, поддерживаемых Кремлем, тогда как сам Трамп активно продвигает российские же нарративы по Украине и Европе и тоже называет Путина "другом", копируя того же Рамафосу, которого Трамп обвиняет в "геноциде" белых. Круг замкнулся. А "белые" партии в ЮАР, наоборот, терпеть не могут трампистов, поддерживают ЕС как "альтернативный Трампу Запад", а вместе с ними и Украину. Все смешалось.

Относительно Украины стоит добавить, что официальный Киев в 2024 году значительно нарастил контакты с африканскими странами и непосредственно с ЮАР.

Этому способствовали те же выборы. Контактов между Киевом и Преторией становится все больше, хотя президент ЮАР до сих пор продвигает российские нарративы. Как вот отказ Украины от территорий в пользу РФ Рамафоса назвал "предпосылкой" мира на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским уже в апреле 2025 года.

Тем не менее, экономика, которая постоянно находится в шаге от пропасти, заставляет ЮАР сближаться с теми, кто готов оказывать финансовую помощь. А это сейчас только ЕС. А где ЕС - там и Украина. Мы этим уже пытаемся пользоваться, наращивая свое присутствие на континенте (количество диппредставительств в Африке после 2022 года удвоилось - с 10 до 20), хотя и без значительных пока успехов.

Об этом свидетельствует, в частности, упомянутый визит Владимира Зеленского, который состоялся 28 апреля, и который был "продолжением" мартовского Саммита ЮАР-ЕС, где европейцы предоставили 4,7 миллиарда евро финпомощи.

Главными темами переговоров украинского правительства с представителями как АНК, так и Демальянса был экспорт из Украины сельхозпродукции и оживление экономических контактов в целом (а мы с РФ на этом рынке являемся прямыми конкурентами). Мы предлагаем превращение ЮАР в "аграрный хаб" для украинской продукции в Африке. Со стороны африканцев есть определенный интерес к этому, но с украинской стороны мало активности именно от бизнеса.

То есть, несмотря на "старую пророссийскую пластинку" Рамафосы, лидеры демократических сил стали "адвокатами" Украины в ЮАР и в Африке в целом.

Да и сам АНК ищет контактов с ЕС и даже с США, где, как ни странно, Украина тоже пригодилась после подписания с Трампом "соглашения о недрах".

Вообще, эта концепция: "чтобы улучшить отношения с ЕС - договаривайся с Украиной" - очень для нас выгодна. Та же ЮАР уже голосовала за проукраинские резолюции в ООН, против которых голосовали США и РФ. И поддерживали их южноафриканцы не потому, что резолюции "проукраинские", а потому, что "за" был ЕС.

Будем надеяться, что политическая конъюнктура в ЮАР будет все больше способствовать нам и нашим друзьям, и все меньше - нашим врагам. Как и желал Кремль, при его содействии в ЮАР действительно растет политический хаос. Но им сейчас все активнее пользуется ЕС, что нам на руку. Как и рост популярности ДА и подобных сил.

Расовый скандал с белыми "беженцами" - это не наш вопрос. И мы туда не вмешиваемся. Но это еще одна "трещина" между Трампом и ЮАР (в том числе и с "белыми" партиями, как ни парадоксально), а значит и еще большее сближение ЮАР с Европой, которая имеет все меньше альтернатив в мире в качестве оплота демократии.

Украина же должна не просто идти в фарватере политики ЕС, но и брать на себя больше инициативы в регионах, которым нам есть что предложить - ту же еду и оружие. Вместе с деньгами от ЕС это образует крайне привлекательный "пакет" для любой развивающейся страны. И пока Трамп "коллекционирует" скандалы со всем миром, мы с ЕС можем "собрать" вокруг себя всех "обиженных".