Украину могут пригласить на встречу на уровне министров иностранных дел и обороны.

США выступают против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге, который пройдет в июне. Об этом сообщает Ansa со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что заявки были направлены только четырем азиатским партнерам - Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии.

"Почти все союзники выразили сомнения относительно этого выбора в Вашингтоне", - сказал источник в разговоре с журналистами.

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В издании добавили, что эта тема может обсуждаться на неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в турецкой Анталье, которая откроется ужином уже сегодня вечером, 14 мая. Тем не менее никаких решений не ожидается, так как это не официальная встреча.

В издании поделились, что заседание, посвященное увеличению военных расходов и окончательному принятию целей по наращиванию потенциала, состоится 25 июня. Пока проведение Совета НАТО-Украина на уровне лидеров не планируется.

По словам собеседника издания, вероятно, Украину могут пригласить на встречу на уровне министров иностранных дел и обороны.

Украина и НАТО - важные новости

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не обещал Украине, что членство будет частью соглашения о завершении войны. Он отметил, что перспектива членства Украины сохраняется на долгосрочный срок.

Кроме того, европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс объяснил, почему Россия боится Украины в НАТО. Он заверил, что главная причина того, что Москва стремится запретить вступление Украины в Альянс - вовсе не в опасении наступления НАТО с украинской территории.

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