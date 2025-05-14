Им удалось это сделать, несмотря на его нежелание отправлять делегацию, если Путин не приедет.

Американские и европейские чиновники во вторник вечером отговорили украинского президента Владимира Зеленского от крайних мер после того, как он, разочаровавшись развитием запланированных на эту неделю переговоров, заявил, что не разрешит своим помощникам встречаться с российскими официальными лицами в Турции. Об этом сообщили два дипломата, знакомые с ситуацией, пишет The Washington Post.

Чиновники подчеркнули, что крайне важно отправить хотя бы делегацию высокопоставленных помощников, включая главу администрации Андрея Ермака и министра иностранных дел Андрея Сибигу, но столкнулись с неоднократным сопротивлением со стороны украинского лидера.

"Зеленский вообще не видел смысла ехать", - сказал один из дипломатов.

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Отмечается, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф убедил украинцев, что участие в прямых переговорах с Россией - это беспроигрышная ситуация: если они явятся, а Россия нет, Москва будет выглядеть плохо и понесет последствия.

Два дипломата, знакомые с ходом переговоров, заявили, что если Украина и Россия приедут, стороны могут приблизиться к прекращению огня и окончанию войны.

Переговоры в Турции

Владимир Зеленский заявил, что ждет информации о том, кто будет представлять Россию на встрече в Турции 15 мая. По его словам, Украина готова к любым форматам переговоров. Зеленский упомянул возможные переговоры, говоря о российских обстрелах за последние сутки.

Он считает, что отсутствие визита главы РФ Владимира Путина в Турцию для встречи с ним будет означать отказ россиянина от политической победы.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал, что Зеленский решит, стоит ли вести переговоры с делегацией РФ в Турции, если там не будет Путина.

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