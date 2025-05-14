По словам президента, Украина должна показать, что не она тормозит мирные процессы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американского лидера Дональда Трампа необходимо заверить в том, что российский диктатор Владимир Путин вводит его в заблуждение по вопросу мирного урегулирования. Об этом он сказал в интервью журналу Spiegel.

Журналист спросил у украинского лидера, не беспокоит ли его то, что Трамп "гораздо больше" давит на Украину, чем на РФ, на что он ответил:

"Трампа надо убедить, что Путин врет. И мы должны подойти к делу разумно и показать, что не мы тормозим эти (мирные - УНИАН) процессы".

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Глава государства добавил:

"И поэтому я делаю то, что я делаю, несомненно, для Украины, но также для того, чтобы другие страны, а не только США, могли увидеть, что Путин этого не хочет. Потому что если они это осознают, то можно ожидать давления с разных сторон".

По словам Зеленского, он ждет новый пакет санкций от США. Президент считает, что эти ограничения являются очень сильными и опасными для России.

Мирные переговоры РФ и Украины - что известно

Напомним, 15 мая в Стамбуле должны состояться мирные переговоры между Украиной и Россией. Президент Владимир Зеленский сразу подтвердил свое участие, однако подчеркнул, что встреча будет иметь смысл, если Путин лично будет на ней присутствовать.

В то же время в России так и не ответили, появится ли диктатор РФ в Турции. Поэтому Украина обратилась за помощью к партнеру Москвы, а именно Бразилии, чтобы заставить главу Кремля появиться в Стамбуле.

"Я подтвердил готовность президента Зеленского встретиться с Путиным в Турции и призвал Бразилию использовать свой авторитетный голос в диалоге с Россией, чтобы эта прямая встреча на высшем уровне состоялась", - сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил, возможны ли переговоры с РФ в Турции без Путина. По его словам, если не будет российского диктатора, тогда эти переговоры точно не на уровне президента.

"Если там Путина нет, то это просто приехали люди, которые будут озвучивать стандартные пропагандистские клише, к реальности они не имеют никакого отношения. Они будут использовать площадку в Турции для промо хотелок РФ", - подчеркнул Подоляк.

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