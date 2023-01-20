Целую минуту Соловьев жаловался на Запад.

Российского пропагандиста Владимира Соловьева очень задели слова немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что Запад не должен дать России выиграть в войне. В порыве гнева пропагандист потребовал ввести в Берлин войска.

Истерику путинского прихвостня спровоцировали и новости о передаче Украине наступательного вооружения, в частности французской бронетехники. Целую минуту Соловьев жаловался на Запад.

"Значит, мы должны ввести войска в Берлин, и никогда их не выводить. Поставил свою версию колесных танков, Макрон?! Значит, мы должны ввойти в Париж!" - высказался ведущий.

Под раздачу попали и коммунистические власти, которые, по мнению Соловьева, были слишком мягкими по отношению к европейским странам.

"Глупцы! Горбачев, Ельцин! Которые вывели наши войска из Восточной Европы. Глупец Хрущев закрыл нашу военную базу в Финляндии! Дернулись бы сейчас все эти… Молчали бы в тряпочку, не было бы ни санкций, ничего", - считает Соловьев.

Запад передает Украине наступательное вооружение

В четверг, 20 января, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов.

В пакет вошли, в частности, 59 БМП "Bradley" с 590 противотанковыми ракетами TOW; 295.000 боеприпасов калибра 25 мм; 90 бронетранспортеров "Stryker" с 20 минными катками; 53 бронетранспортера "MRAP" и 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин "HMMWV".

Кроме того, ранее Франция пообещала передать Украине бронемашины, Париж также рассматривает передачу боевых танков Leclerc.

На встрече в формате "Рамштайн", которая пройдет сегодня, 20 января, могут решить вопрос поставок Украине танков Leopard. Известно, что роту Leopard для Украины уже забронировала Польша.

Вас также могут заинтересовать новости: