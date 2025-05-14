Фирсов отметил, что украинские датчики регулярно фиксируют огромное количество дронов в воздухе.

Российские оккупанты стали применять беспилотники целыми роями. Они используют гораздо больше БПЛА, чем год назад. Об этом сообщил экс-нардеп и украинский военный Егор Фирсов на своей странице в Facebook.

"Не хочется это признавать, но противник существенно продвинулся в области применения дронов. Если раньше это было несколько подразделений, то сейчас - все масштабно", - написал он.

Фирсов отметил, что украинские датчики фиксируют огромное количество дронов в воздухе. Более того россияне стали лучше управлять БПЛА.

Видео дня

"Если раньше мы присоединялись к видео противника, смеялись, как нелепо летают оккупанты. Хаотично и на несколько километров. То системные полеты противника на глубину 10-15 километров, это уже данность. И речь не о 1-2 зафиксированных полетах, речь о роях дронов, которые системно атакуют на глубину 10-15 км", - добавил военный.

Фирсов подчеркнул, что россияне также продвинулись в применении средств РЭБ. Тем не менее украинские военные научились обходить их.

"Средства РЭБ начали нас донимать еще сильнее. Хорошая новость - их можно преодолевать... Чтобы преодолеть вражескую "штору", нужно время, эксперименты, закупки, инженеринг и пайка. Ор, нервы и громкие приказы командования здесь не помогают", - заявил военный.

Развитие дронов в Украине

Ранее председатель ОО "Аэроразведка" Ярослав Гончар рассказал, что в Украина постоянно совершенствует свои дроновые технологии, чтобы быть более эффективными на поле боя. По словам эксперта, использование дронов на оптоволокне уже не является вершиной развития.

Он привел в пример управляемые противотанковые ракеты, которые, по его словам, работают по похожему принципу, только с другими характеристиками по весу и мощности. Сейчас эффективного противодействия им нет, но военный считает, что такое решение обязательно будет найдено. Это естественный процесс развития технологий, когда наиболее действенные концепты получают поддержку и финансирование.

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