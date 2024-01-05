Рассказываем, чем "прославился" Джеффри Эпштейн - жертвы дали показания в суде.

Джеффри Эпштейн - американский миллиардер, который неоднократно обвинялся в сексуальных преступлениях за связь с несовершеннолетними девушками. В 2019 году он закончил жизнь самоубийством в одной из тюрем США. Сейчас, в 2024 году, американский суд впервые рассказал, что произошло на острове Эпштейна, согласно официальной версии.

Чем "знаменит" Джеффри Эпштейн - остров, дети, преступления

Для того чтобы понять суть личности и логику предъявленных в сторону миллиардера обвинений, важно знать часть его биографии. Известно, что Джеффри Эпштейн в 1987 году основал фирму J. Epstein & Co, которая была создана для управления активами клиентов с собственным капиталом более $1 млрд. В 1996 году Эпштейн изменил название своей фирмы на Financial Trust Company и, ради налоговых преимуществ, зарегистрировал её на острове Сент-Томас в США.

С этого момента начинается история, из-за которой и стал печально знаменит Джеффри Эпштейн - остров использовался им, как сексуальное рабство для молодых девушек, иногда даже несовершеннолетних.

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Первая часть документов, опубликованная судом Нью-Йорка в среду, позволила по-новому взглянуть на мрачный мир покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна и его отношения с группой влиятельных людей, от деятелей Уолл-стрит до бывшего президента Билла Клинтона и британского принца Эндрю. Сами документы появились в результате гражданского иска о клевете в 2015 году, поданного против подруги миллиардера Гислейн Максвелл Вирджинией Джуффре, которая обвиняла Эпштейна и других в жестоком обращении с ней на протяжении многих лет. Многие обвинения были высказаны за годы, прошедшие с момента подачи иска, и ожидается, что в ближайшие дни будут обнародованы дополнительные документы.

Первые страницы взяты из показаний женщин под присягой, которые заявили, что он издевался над ними, и содержат множество подробностей и рассказов от первого лица. Тем не менее, они, похоже, не изменили устоявшуюся историю вокруг Эпштейна, который был найден повешенным в тюремной камере Нью-Йорка в августе 2019 года в ожидании суда по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, в которой участвовали десятки несовершеннолетних женщин. Ранее он был осужден во Флориде за домогательство к несовершеннолетней.

Его давняя партнерша, британская светская львица Гислен Максвелл, была осуждена в декабре 2021 года за помощь Эпштейну в поиске девушек и в некоторых случаях за жестокое обращение с ними. Ее приговорили к 20 годам лишения свободы.

Как начинал Джеффри Эпштейн - жертвы первых эпизодов

Первый случай, который упоминается в материалах, опубликованных судом США, произошел больше 20 лет назад. Весной 2001 года студентка Йоханна Сьоберг сидела на скамейке в кампусе Атлантического колледжа Палм-Бич и собиралась идти на занятия, как вдруг появилась британка, одетая во все черное, и спросила, есть ли здесь доска объявлений, где она могла бы разместить объявление о работе.

Это была Гислен Максвелл, которая искала человека, который бы выполнял работу дворецкого. Ей не нужны были дворецкие, потому что они были слишком душными. Поэтому ей просто нравилось нанимать девушек.

- сказала Сьоберг в показаниях, которые теперь оглашены в суде Нью-Йорка.

Сьоберг не смогла никого предложить. И тогда британка сказала: "Ну, может быть, вы?".

В своих показаниях Сьоберг описывает работу, которая постоянно менялась: от ответа на телефонные звонки до массажа обнаженного Джеффри Эпштейна и прослушивания его разговоров с голливудскими знаменитостями:

По крайней мере, так он утверждал. Он говорил: "О, это был Леонардо [Ди Каприо]". Или: "Это была Кейт Бланшетт", или "Брюс Уиллис". И все в таком духе. Однажды он разговаривал по телефону с парикмахером знаменитости на Гавайях и спросил: "Мы можем найти для него девушек?.

- говорит Сьоберг.

Также он сказал ей, что знаком с Биллом Клинтоном и добавил, что Клинтон любит молодых, имея ввиду девушек.

Кого обслуживал Джеффри Эпштейн - список клиентов

На этой неделе судья Лоретта Преска распорядилась вскрыть документы, удостоверяющие личность 153 человек, и задержала только двоих, пока она рассматривает их апелляцию на свое решение. Интерес был настолько велик, что, когда поздно вечером в среду была опубликована почти тысяча страниц, хранящие их онлайн-базы данных остановились, однако дело Эпштейна стало еще более резонансным из-за списка клиентов.

В их числе бывшие президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, певец Майкл Джексон, иллюзионист Дэвид Копперфильд и другие.

В мае 2016 года Джуффре под присягой показала, что Максвелл приказала ей обеспечить секс Биллу Ричардсону, бывшему губернатору Нью-Мексико, Жан-Люку Брюнелю, французу. владельцу модельного агентства и другим.

На суде подругу Эпштейна Гислейн Максвелл спросили, отправляла ли она Джуффре к Гленну Дубину, миллиардеру из хедж-фонда, в его кондоминиум на курорте The Breakers во Флориде, поручая ей сделать ему массаж и заняться с ним сексом.

Я никогда не поручала Вирджинии заниматься сексом с кем бы то ни было

- ответила она.

Дубин отрицал любые подобные контакты с Джуффре.

В своих показаниях Джуффре утверждала, что Максвелл поручила ей заняться сексом с владельцем крупной сети отелей.

Полагаю, это было примерно в то же время, когда у Наоми Кэмпбелл была вечеринка по случаю дня рождения. Гислен поручила мне пойти и сделать ему эротический массаж... Они использовали именно слово "массаж". Это их кодовое слово.

- сказала она.

Она также утверждала, что спала с Томасом Прицкером, наследником миллиардера Hyatt Hotels. Представитель 73-летнего Прицкера сказал: "Это то же самое ложное и единичное утверждение, которое было опубликовано и решительно опровергнуто более четырех лет назад. Мистер Прицкер по-прежнему решительно отрицает это". В 2019 году Кэмпбелл заявила, что ее "тошнит" от обвинений в адрес Эпштейна.

Джеффри Эпштейн и принц Эндрю

Вирджиния Джуффре, подавшая иск о клевете в 2015 году, утверждает, что Эпштейн продавал ее нескольким влиятельным людям, включая принца Эндрю, который утверждал, что никогда с ней не встречался. В августе 2021 года она подала на него в суд, через несколько месяцев дело было урегулировано, а их адвокаты выпустили заявление, в котором говорится:

Эндрю признает, что она пострадала как в качестве установленной жертвы насилия, так и в результате несправедливых публичных нападок. Принц Эндрю сожалеет о своей связи с Эпштейном и высоко оценивает храбрость мисс Джуффре и других пострадавших, которые встали на защиту себя и других.

Урегулирование не повлекло за собой никаких обязательств, и Эндрю отверг обвинения в правонарушениях.

Среди обнародованных документов - показания Сьоберг, в которых она подтверждает утверждение Джуффре о том, что она, по крайней мере, встречалась с принцем. Сьоберг вспоминает, как однажды весной 2001 года она пришла домой. Ее соседка по комнате сказала ей, что она должна позвонить Эпштейну, и добавила: "Он хочет отвезти тебя в Нью-Йорк, но они улетают в 16:00". На частном самолете Эпштейна она познакомилась с Джуффре, "сиротливым" подростком. "Я просто увидела в ней человека, у которого, возможно, не было крепкой семьи", - говорит Сьоберг. "Я подумала, что, возможно, она просто ассистентка, которая хорошо делает массаж. Мне хотелось верить, что она невиновна".

В Нью-Йорке ее отвезли в "роскошный" дом Эпштейна и привели в гостиную, где Сьоберг видела Вирджинию, Джеффри, принца Эндрю и Гислен:

В какой-то момент Гислен сказала мне подняться наверх, и мы пошли в чулан, вытащили куклу-карикатуру на принца Эндрю, и снесли ее. Похоже, это была марионетка из шоу BBC Spitting Image. На кукле была маленькая бирка с надписью "Принц Эндрю", и именно тогда я узнала, кто он такой.

- сказала Сьоберг.

Джуффре сказала, что ей также посоветовали сделать массаж принцу Эндрю, который неоднократно отрицал ее претензии. В показаниях содержались дополнительные подробности о печально известной фотографии, на которой рука королевской особы обвивает ее талию. Она сказала, что Эпштейн сделал это фотокамерой Kodak - по ее мнению, в марте 2001 года - и что позже она предоставила его ФБР.

Документы включали показания под присягой другого обвинителя Эпштейна, Джоанны Сьоберг, которая сказала, что принц Эндрю нащупал ее грудь, когда ей было всего 17 лет.

Также упоминается отдельная обвинительница, известная под псевдонимом Джейн Доу 3, утверждающая, что ее принуждали к сексу с принцем Эндрю в Лондоне и Нью-Йорке, а также в доме Эпштейна на Виргинских островах США в рамках оргия с участием других несовершеннолетних девочек.

Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп

По словам Сьоберг, когда они летели в Нью-Йорк из Флориды на частном самолете Эпштейна, ее спросили, не хочет ли она пойти в кабину пилота для посадки. Но в Нью-Йорке начался шторм, и пилот отправил ее обратно в кабину, чтобы сообщить Эпштейну, что вместо этого им придется приземлиться в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси.

Джеффри сказал: "Отлично, мы позвоним Трампу и отправимся в казино - я не помню его название, но - мы отправимся в казино". Сьоберг рассказала, что когда они приземлились в Атлантик-Сити, то отправились в казино Трампа. Но Джуффре была слишком мала, чтобы играть в азартные игры, поэтому они вдвоем просто бродили по казино.

В то время Эпштейн и Трамп были друзьями. "Я знаю Джеффа уже 15 лет", - сказал Трамп журналу New York в 2002 году. "Потрясающий парень. С ним очень весело. Говорят даже, что ему нравятся красивые женщины, как и мне, и многие из них моложе".

В 2016 году 13-летняя начинающая модель обвинила обоих мужчин в сексуальном насилии над ней в манхэттенской квартире Эпштейна в 1994 году, хотя ее жалоба была отклонена двумя судьями. Адвокаты Трампа отвергли эти обвинения.

Джеффри Эпштейн и Билл Клинтон

Имя Клинтона всплывает в документах отчасти из-за заявления Джуффре в интервью 2011 года о том, что она встречалась с ним на острове Эпштейна в Карибском море, где они все ужинали. По ее словам, Максвелл, недавно получивший квалификацию пилота вертолета, доставил Клинтона на остров.

Клинтон отрицает, что когда-либо был на этом острове, и никаких доказательств того, что он там был, не появилось. Адвокаты Максвелла утверждают, что запрос о свободе информации о перемещениях агентов Секретной службы, охранявших бывшего президента, показал, что он не был там в период с 1 января 2001 года по 1 января 2003 года. Они также высмеяли идею о том, что Секретная служба позволила бы бывшему президенту путешествовать на вертолете, которым управлял только что получивший квалификацию пилот.

По словам Сьоберг, она никогда не встречалась с Клинтоном и узнала о связи Эпштейна с бывшим президентом только после того, как прочитала об этом в Vanity Fair.

Джеффри Эпштейн и Стивен Хокинг

В электронном письме Максвелл в январе 2015 года Эпштейн привел еще одно утверждение Джуффре, которое он считал полезным для подрыва ее показаний. Это была "новая версия на Виргинских островах о том, что Стивен Хокинг участвовал в оргии несовершеннолетних".

У физика-теоретика Хокинга в 21 год диагностировали болезнь двигательных нейронов, и к 2006 году, когда он разошелся со своей второй женой Элейн Мейсон, он стал тяжелым инвалидом, опиравшимся на инвалидное кресло и синтезатор голоса. В марте того же года он посетил остров Эпштейна в Карибском море в компании группы известных физиков, космологов и теоретиков.

На вечеринке присутствовали три нобелевских лауреата, эксперты по гравитации, темной материи и теории струн. В 2015 году, после того как появились фотографии Хокинга на острове, Лоуренс Краусс, физик-теоретик из Университета штата Аризона, объяснил, что Эпштейн финансировал конференцию, а также оплатил модификацию подводной лодки, чтобы Хокинг мог совершить экскурсию по морскому дну. Краусс отрицает, что во время поездки произошло что-то неподобающее. Хокинг умер в 2018 году в возрасте 76 лет.

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