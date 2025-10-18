Принц Эндрю теоретически сохранял шансы на наследование престола, хотя и мизерные.

Младший брат британского короля принц Эндрю отказался от своего королевского титула герцога Йоркского и других почестей из-за скандала. Об этом сообщает Bloomberg.

Принц оказался в эпицентре медийного скандала, когда СМИ снова начали тиражировать публикации о его дружбе с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который был осужден за половые преступления и умер в тюрьме в 2019 году.

В своем заявлении Эндрю пожаловался, что постоянные обвинения в его адрес отвлекают от работы короля и остальную часть монаршей семьи.

"С согласия Его Величества, мы считаем, что я должен сделать еще один шаг. Поэтому я больше не буду использовать свой титул или почести, которые мне были предоставлены", - заявил Эндрю, но подчеркнул, что он решительно отрицает обвинения в свой адрес.

Как отмечает Bloomberg, 65-летний принц и так был вынужден уйти из публичной жизни в 2019 году из-за своих связей с Эпштейном, хотя он и отвергал все обвинения в правонарушениях.

Сегодняшнее решение, вероятно, стало следствием публикации отрывков из еще не опубликованных посмертных мемуаров Вирджинии Робертс Джуффре, которая утверждает, что стала жертвой торговли людьми со стороны Эпштейна и имела связь с принцем Эндрю, когда ей было 17 лет. Полный текст мемуаров должен появиться во вторник.

Джуффре наложила на себя руки в апреле этого года. В мемуарах она подробно рассказывает о своих встречах с принцем Эндрю, к которому она судилась в суде в 2021 году. Принц отрицал, что когда-либо встречался с ней.

Как писал УНИАН, на днях принц Гарри пожаловался британским правоохранителям на преследование. По данным британской прессы, "известный преследователь" дважды подходил "на расстояние нескольких метров" к принцу во время его последней поездки в страну. Есть информация, что преследователем была женщина.

Также мы рассказывали, что единственная дочь покойной королевы Елизаветы II, принцесса Анна, в конце сентября посетила Украину, чтобы выразить солидарность с детьми и семьями, которые страдают от последствий войны.

