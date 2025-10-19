62% опрошенных также считают, что трудоспособные мужчины из Украины, приехавшие в Германию после начала войны, должны вернуться на родину.

Большинство граждан Германии считают, что украинские беженцы в стране не дожны получать пособия, а украинские мужчины трудоспособного возраста должны вернуться домой. Об этом свидетельствуют данные нового социологического опроса, проведенного по заказу BILD.

Так, на вопрос, должны ли все украинские беженцы в Германии получать пособие, только 17% респондентов ответили "да" или "скорее да". Две трети (66 процентов) против этого – однозначное "нет".

Как объясняет Bild, в Германии ежегодно выплачивается около 6,3 млрд евро пособия для примерно 700 000 украинцев. Только каждый третий украинец, проживающий в Германии, имеет работу.

Немцы также выступают за необходимость возвращения украинских мужчин домой. Так, 62% опрошенных считают, что трудоспособные мужчины из Украины, приехавшие в Германию после начала войны, должны вернуться на родину. Только 18% выступают против. 8% безразличны, а 12% не дали комментариев или не знали ответа.

Согласно проекту бюджета на 2026 год, Министерство труда Германии намерено сэкономить 1,5 млрд евро на текущих доходах граждан. Эта сумма также будет достигнута за счёт того, что новые беженцы из Украины больше не будут подпадать под действие пособия для беженцев, а вместо этого будут получать меньшие по размеру пособия для просителей убежища.

Как писал УНИАН, количество украинских беженцев, прибывающих в Германию, за последние недели значительно возросло. Если раньше в страну прибывало до 100 новых беженцев в неделю, то теперь приезжает до 1000 человек. Новую волну связывают с отменой запрета на выезд из Украины мужчин 18-22 лет.

Также ранее в Польше заявили, что достигли предела своих возможностей в приеме украинских беженцев.

