Переговоры с российским лидером Владимиром Путиным ничего не дадут - его можно заставить только силой, а не уговорами. Такое мнение высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире "Киев24".

По его словам, диалог с государством, которое ведет войну на уничтожение, не имеет никакой практической ценности.

"Меня иногда удивляет, то ли это на самом деле тонкий троллинг со стороны некоторых наших защитных партнеров и американцев в том числе, то ли это какое-то абсолютное невежество. Представим, что сели Зеленский и Путин за стол переговоров - это какая-то большая победа? Абсолютно нет", - сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что даже если украинский и российский лидеры сядут за один стол, это "ничего ровным счетом не изменит", ведь Путина невозможно убедить прекратить агрессию.

"Его можно только заставить делать то, чего хочет цивилизованный мир А не уговаривать его, что ты, пожалуйста, прекрати делать бесчинства. Это не работает", - подчеркнул Огрызко.

Переговоры с РФ - последние новости

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина "рано или поздно" будет вынуждена вести переговоры с Россией, а позиция Киева на переговорах с каждым днем будет ухудшаться.

Известно, что Москва обвинила украинских чиновников в отказе участвовать в мирных переговорах. В то же время в Киеве заявляют, что условия РФ о прекращении войны являются неприемлемыми и равнозначными требованию капитуляции.

