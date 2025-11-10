Песков заявил, что Украина якобы не желает продолжать переговоры о мире.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что война против Украины закончится только тогда, "когда Россия достигнет поставленных задач". Его слова цитируют росСМИ.

"Хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее. Завершиться он может только, когда Россия достигнет тех задач, которые она ставила изначально", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы РФ заверил, что Москва якобы хочет, чтобы война завершилась политико-дипломатическими средствами. Также он в очередной раз переложил вину за приостановку переговоров на другие страны.

Видео дня

"Российская сторона продолжает оставаться открытой для такого пути, но здесь мы видим - сейчас сложилась пауза, ситуация зависла. Зависла не по нашей вине. Наши собеседники не желают дальше вести разговор, их всячески раззадоривают европейцы, которые считают, что Украина может выиграть войну и обеспечить свои интересы военными средствами", - добавил Песков.

Почему перемирие с РФ в ближайшее время невозможно

Ранее ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий заявил, что перемирия между Украиной и Россией в ближайшее время не будет. По его словам, сейчас российского диктатора Владимира Путина сейчас ничего не мотивирует к заключению мирного соглашения.

Дикий добавил, что Запад выбрал позицию уговаривать главу РФ как можно быстрее пойти на перемирие. Он отметил, что сейчас это воспринимается там как победа, но, по его мнению, такой подход не приведет к желаемому результату.

