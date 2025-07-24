В ходе столкновения на грание были применены истребители F-16, в ход пошли ракеты и артиллерия.

Давно тлеющий пограничный спор между Таиландом и Камбоджей обострился на фоне стремительной эскалации военных действий.

Как пишет Bloomberg, в ходе столкновения на грание были применены истребители F-16, в ход пошли ракеты и артиллерия, что привело к гибели 9 мирных жителей.

Стороны обменялись обвинениями в развязывании конфликта.

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Таиланд заявил, что его истребители нанесли удар по двум камбоджийским военным базам вблизи границы, в то время как армия Таиланда, ссылаясь на местные власти, сообщила, что в результате ракетных выстрелов с территории Камбоджи погибло несколько мирных жителей. Среди погибших - восьмилетний ребенок, еще 14 получили ранения. Число жертв с камбоджийской стороны остается неизвестным.

Бангкок заявил, что готов "усилить" меры самообороны, если Камбоджа продолжит свои атаки. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой о срочном созыве заседания, сославшись на "чрезвычайно серьезные агрессии" Таиланда.

Как написали аналитики Bloomberg Intelligence Эрик Чжу и Джордж Фергюсон, у Камбоджи нет средств воздушного нападения для противодействия современным истребителям Таиланда, но страна располагает системами ПВО KS-1C.

"Спор быстро обостряется и может перерасти в серьезный конфликт, если его оставить без внимания. Он нарушит торговлю и передвижение людей, что негативно скажется на экономике региона", - объяснил последствия Джаянт Менон, старший научный сотрудник Института Юсофа Ишака в Сингапуре.

Издание отметило, что после столкновения в мае обе страны сосредоточили войска вдоль границы и ограничили сухопутные переходы, которые служат жизненно важными торговыми путями.

А сегодняшние бои произошли всего через несколько часов после того, как Таиланд выслал посла Камбоджи и отозвал своего посланника из Пномпеня в ответ на взрыв мины, в результате которого в среду пострадали пять тайских солдат.

Конфликт между Камбоджей и Таиландом

У этих соседствующий стран затяжная история пограничной напряженности, хотя отношения остаются в целом стабильными после конфликта 2011 года, в результате которого погибли десятки людей.

Значительная часть современных пограничных споров между соседями возникает из-за различий в картах, основанных на текстах франко-сиамских договоров начала 1900-х годов, которые определяли границы между Таиландом и Камбоджей, которая тогда была частью Французского Индокитая.

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