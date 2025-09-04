Спор произошел во время сегодняшнего саммита "Коалиции желающих".

Европейские партнеры Украины недовольны и разочарованы Трампом, который на словах активно угрожает России санкциями, но уклоняется от их введения. В свою очередь Трамп недоволен Европой из-за покупки российской нефти. Об этом пишет Bild.

Рассказывая о сегодняшнем телефонном разговоре между лидерами стран "Коалиции желающих" и Дональдом Трампом, издание отмечает, что президент США обвинил европейцев в покупке российской нефти и таким образом в косвенном финансировании российской агрессии против Украины.

По словам собеседников Bild, европейцы пытались это отрицать и сказали Трампу, что российскую нефть покупают только Венгрия и Словакия. Но специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, который присутствовал на встрече, отметил, что остальная Европа покупает нефтепродукты, полученные из российской нефти на индийских НПЗ.

Когда Трамп заговорил на тему санкций против России, европейцы выразили готовность в течение 48 часов направить своих представителей в Вашингтон для создания рабочей группы по санкциям против России. Однако осталось не понятным, согласился ли Трамп на это предложение.

Как отмечает Bild, Дональд Трамп неоднократно угрожал санкциями против России, требуя от Путина прекратить войну, но все определенные сроки он пропустил, "не приняв никаких мер".

"Европейская сторона не ожидает, что Трамп введет санкции против России, даже после телефонного разговора в четверг", - пишет издание со ссылкой на инсайдеров.

Нефтяные санкции против России

Как писал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Трамп выразил недовольство тем фактом, что Словакия и Венгрия до сих пор продолжают покупать российскую нефть. Зеленский напомнил, что эти две страны ранее даже додумались пожаловаться Трампу на то, что Украина атакует российскую нефтяную отрасль.

Также мы рассказывали, что в августе Трамп ввел против Индии дополнительные торговые тарифы, объявив их наказанием за покупку российской нефти. Однако, по словам аналитиков и инсайдеров, это было лишь прикрытие, потому что настоящей причиной введения тарифов была не российская нефть, а ссора Трампа с премьер-министром Индии. Косвенно это подтверждает и тот факт, что против других покупателей российской нефти, в том числе и против Китая, подобные меры Трамп не принял.

