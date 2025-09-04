Удары Украины по российским НПЗ – это украинские нефтяные "санкции", отметил Зеленский.

Во время сегодняшнего телефонного разговора с "Коалицией желающих" президент США Дональд Трамп был "очень недоволен" тем, что Европа до сих пор покупает российскую нефть. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с журналистами по итогам встреч "Коалиции желающих".

"Среди прочего есть две страны, это Венгрия и Словакия. Когда Россия атаковала нашу энергетику, а мы в ответ атаковали их энергетику, на которой они зарабатывают деньги и тратят потом на оружие, то именно эти две страны жаловались президенту Трампу на то, что вот Украина такая, она уменьшает возможности получения соответствующей нефти", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина "нашла такой вид санкций" против российского нефтяного сектора.

"Я рад, что сегодня США открыто говорят, называя эти страны, что они помогают русской машине войны. И нам нужно всем это останавливать", - добавил Зеленский.

Ранее журналисты Politico оценили последствия ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. В частности отмечается, что если темпы ударов по российским НПЗ сохранятся, то Москва может быть вынуждена пойти на переговоры уже этой осенью.

Между тем Reuters подсчитали масштабы ударов по российским НПЗ. Так, по данным журналистов, последние удары остановили энергетические объекты России, которые обеспечивали не менее 17% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Это около 1,1 млн баррелей в сутки.

