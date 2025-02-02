Премьер Канады Джастин Трюдо заявил о введении ответных 25%-ных пошлин на американские товары.

Лидеры Канады, Мексики и Китая заявили о принятии решительных мер после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о введении жестких пошлин до 25% на их экспорт в США. Трамп также ввел 10% тариф на экспорт канадской нефти, а также 10% тариф на импорт из Китая.

Как пишет The Guardian, премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с телевизионным обращением, в котором объявил о введении ответных 25%-ных пошлин на американские товары. Трюдо также заявил, что Трамп поставил под угрозу доступ потребителей и промышленности США к крайне необходимым канадским критически важным минералам и ресурсам.

Для начала, со вторника Канада введет 25%-ные пошлины на американские товары на сумму 30 млрд канадских долларов, поступающие в Канаду. Затем пошлины будут добавлены к 125 млрд канадских долларов импорта США в течение трех недель.

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Трюдо также призвал канадцев "покупать меньше американских товаров… выбирать канадские товары и услуги вместо американских". Он сказал в качестве примеров, что тарифы затронут американское пиво, вино и бурбон, а также фрукты и фруктовые соки, включая апельсиновый сок из родного штата Трампа Флориды. Канада также нацелится на такие товары, как одежда, спортивное оборудование и бытовая техника.

Кроме того, президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что приказала своему министру экономики ввести тарифные и нетарифные меры для защиты интересов Мексики. Она предложила создать рабочую группу с Трампом для борьбы с проблемами, которые у него есть с Мексикой, заявив, что "проблемы не решаются введением тарифов".

Также Министерство торговли Китая заявило в воскресенье, что введение тарифов США "серьезно нарушает" правила Всемирной торговой организации (ВТО), призвав США "вести откровенный диалог и укреплять сотрудничество".

Решение Трампа о введении пошлин

Ранее Трамп подписал три указа о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.

Эти страны являются одними из крупнейших торговых партнеров США. Трамп применил чрезвычайные экономические полномочия в попытке заставить их бороться с нелегальной иммиграцией и наркотиками, попадающими в Штаты.

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