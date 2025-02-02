Представители бизнеса и профсоюзов уже выразили свою обеспокоенность.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что эти страны являются одними из крупнейших торговых партнеров США. Трамп применил чрезвычайные экономические полномочия в попытке заставить их бороться с нелегальной иммиграцией и наркотиками, попадающими в Штаты.

Президент подписал три указа, заявил представитель Белого дома.

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Начиная с 4 февраля, американские импортеры будут платить новый налог на товары из Канады и Мексики в размере 25% и сбор на продукцию из Китая в размере 10%. Издание пишет, что большинство товаров из Канады и Мексики пока не облагаются пошлинами, согласно торговому соглашению, которое Трамп подписал во время своего первого президентского срока (2017 – 2021 годы). В то же время многие китайские товары облагаются налогами в размере до 25%. И новые тарифы являются дополнением к этим сборам.

"Энергетические продукты, включая сырую нефть из Канады, будут облагаться 10% пошлиной. Если любая из трех стран введет в ответ собственные тарифы на американские товары – что вполне вероятно – президент Трамп пригрозил повысить ставку тарифов в ответ", – говорится в материале.

Ранее Трамп пожаловался на то, что китайские поставки фентанила попадают в США через Мексику и Канаду. Он раскритиковал китайское правительство за невыполнение своих обещаний по сокращению производства фентанила, а также в "почти враждебной" манере он раскритиковал двух ближайших союзников США за их роль в содействии наркоторговле.

Тарифы будут оставаться в силе до тех пор, пока глава Белого дома не признает, что Канада "приняла адекватные меры для смягчения этого кризиса в сфере здравоохранения". Кроме того, американский лидер приостановил действие правил de minimis для Канады, которые позволяют беспошлинно ввозить в США небольшие пакеты стоимостью менее 800 долларов.

Представители бизнеса и профсоюзов уже выразили свою обеспокоенность такими ограничениями. Для рядового американского домохозяйства новые тарифы будут означать потерю около 1200 долларов годовой покупательной способности, согласно данным Бюджетной лаборатории Йельского университета.

"Внезапное введение Трампом высоких тарифов на товары, перемещаемые через границы США, грозит значительным нарушением региональных цепей поставок, которые стали тесно переплетенными за последние три десятилетия. В частности, автомобильная промышленность вскоре может испытать огромные потрясения", – добавляет WP.

Новые пошлины США

В конце января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что 1 февраля США введут значительные по шлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая, что ранее обещал сделать Дональд Трамп.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что жителям его страны надо готовиться к тяжелым временам из-за пошлин, которые собирается ввести администрация Трампа. СМИ сообщали, что Канада отправляет в США около 75% всего своего экспорта, поэтому экономика страны сильно пострадает от нововведений Трампа.

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