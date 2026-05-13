Дональд Трамп наконец набрался смелости для встречи со своим главным оппонентом… простите, - "дорогим другом" Си Цзиньпином. Трамп и Си мечтают разделить мир на удобные для них зоны влияния, конкурируя между собой. Они об этом мечтают, потому что в других условиях старая "американская мечта" и новая "китайская" просто не будут конкурентоспособными.

Что такое "американская мечта", которая доминировала на планете после Второй мировой везде, кроме СССР? Это идеал, в который верили как американцы, так и весь мир. Идеал, ради которого миллионы людей ехали со всех концов планеты именно в США. А американцы могли отбирать, оставляя самых умных, талантливых или богатых, и отправляя обратно всех, кто их не заинтересовал.

Штаты долгое время были "магнитом" для элиты в любой области, а значит - и для денег, технологий, развлечений. Все самое лучшее было в США. "Было" - пока безумные предшественники Трампа и он сам не начали разрушать эту "мечту". Неадекватные внешняя (с постоянными - и часто провальными - войнами) и внутренняя политики ослабляют "американскую мечту".

Экономическое проявление этих проблем мы видим повсюду. Да, сейчас уже никто не говорит об отрыве США от Китая по ВВП. Наоборот, все ждут, когда же КНР обойдет Штаты. Будь то в 2030-м или в 2036-м году… То есть результат уже понятен, а вопрос лишь во времени. Это и есть "китайская мечта" - постоянный рост и дешевые массовые технологии.

Есть и другое экономическое проявление конкуренции между США и Китаем - лучшие умы мира все чаще едут не в "капиталистический рай" в Штатах, а в "технокоммуну" в Поднебесной.

Так, топ-менеджеры самых известных немецких автомобильных брендов, таких как BMW, Mercedes или Porsche, выбирают именно Китай в качестве нового места работы.

Примерно такая же, но более масштабная, тенденция наблюдается и в сфере ИТ и искусственного интеллекта - о волне переезда даже американских специалистов в Китай пишут западные СМИ. То есть между США и Китаем усиливается не только "ресурсная война" за редкоземельные металлы, но и "кадровая война" за технологическую элиту.

Да, речь пока идет прежде всего об этнических китайцах, которые возвращаются на родину после учебы и работы в США. Языковой барьер в Китае - довольно мощный "предохранитель" от массовой миграции, как и значительный уровень ксенофобии в обществе по отношению к иностранцам.

Но этот фактор временный, потому что к этому вынуждает сама китайская реальность. Ведь в КНР, вместе с ростом благосостояния и уровня образования, сокращается и рождаемость, и количество рабочей силы. Другого мира не придумали - либо бедность, куча свободного времени и много детей, либо мало времени (потому что все время уходит на учебу и карьеру) и мало детей. Китай делает ставку на прогресс и благосостояние, а значит, и на "нерождаемость".

Еще одно проявление - актуальность высших учебных заведений как "кузницы кадров".

Да, американские колледжи и университеты до сих пор в топе. Но количество иностранных студентов в них больше не растет. Наоборот, после 2019 года был спад, и только сейчас мы видим постепенное восстановление. А почему спад? Потому что у китайцев теперь есть собственные хорошие и более дешевые вузы. Здесь, как и везде, США остановили развитие и рост в пользу Китая.

У Китая, впрочем, тоже есть куча проблем, которые тормозят развитие и делают "китайского экономического тигра" на самом деле "бумажным". Прежде всего, это, как ни странно, безработица среди молодежи (хотя дешевая рабочая сила - основа китайского "экономического чуда"), а также закредитованность экономики.

Американский государственный долг по своим масштабам, конечно, вне конкуренции - 36 триллионов долларов (а в совокупности с долгами домохозяйств и корпораций это уже почти 40 трлн) - это вам не шутки. Но китайцы с госдолгом около 19 трлн долларов очень хотят их догнать. Совокупный китайский долг (государственный + корпоративный + домохозяйств) - уже около 40 триллионов долларов. Идут "голова к голове" с американцами.

Только официальный дефицит центрального бюджета КНР на текущий год запланирован в 4% от ВВП или в более чем 850 миллиардов долларов. Для сравнения, рекордный дефицит российского бюджета в первом квартале в 5,8 трлн рублей составляет лишь 2,5% от всего ВВП РФ.

Дефицит бюджета США за год кажется огромным - 1,8 трлн долларов, а это около 5,6% ВВП, что тоже не делает чести американцам. Но важнее не столько дефицит бюджета и госдолг, сколько структура обслуживания долга. Государственный долг Соединенных Штатов - это чуть больше 100% огромного американского ВВП, но общий гарантированный долг - около 125% ВВП. Для США вполне по карману обслуживание такого долга, хотя давление с каждым годом все больше.

А вот для Китая, чей ВВП "растет в долг", это проблема. В КНР госдолг тоже около 100%, но с учетом долга корпораций, домохозяйств и общин - это уже более 300%, из которых около 200% - это "дорогие деньги" с высокими ставками. Только долг местных бюджетов достигает 48% китайского ВВП и растет.

Китай стал заложником своей экспансии, и без роста ВВП все финансовые "пузыри" лопнут, как и новорожденная "китайская мечта".

Собственно, поэтому Си и Трамп так хотят крупную сделку, которая бы разделила мир в их пользу - иначе они перестанут быть конкурентоспособными со своими "мечтами".

Несмотря на это, у Китая есть план на будущее, делающий ставку на дешевые "народные" технологии, доступные всем в быту и на предприятии. А Штаты - пока в поиске своего нового формата. Потому что качественные американские технологии дороги, а очень значительное неравенство в распределении капитала в стране (которое растет, "пожирая" средний класс - основу "американской мечты") способствует тому, что именно "китайская мечта" становится все более конкурентоспособной (поскольку более доступной) в мире, несмотря на все финансовые неурядицы Поднебесной.

Такой фон для переговоров Си-Трамп показывает, почему эта встреча настолько важна. Но в заключение стоит добавить то, что Си и Трамп предпочитают не видеть - что они в мире не одни. Западная Европа имеет не самые лучшие макроэкономические показатели, хотя пока остается "на плаву". Но главное - это Восточная Европа, которая безумно растет. Стимулом к чему является… близость к России.

Именно российская угроза стимулирует развитие ВПК (а значит, и технологий в целом), инфраструктуры (дороги, мосты, все строительство), поддерживает рынок инвестиций и т. д. И эта "мода" распространяется уже по всему Евросоюзу.

Уже и Германия активно развивает свой ВПК, постепенно отказываясь от пацифизма. Да, топ-менеджеры приходящих в упадок автоконцернов уезжают в Китай, но большинство специалистов низового и среднего звена переходят в Rheinmetall и другие оборонные гиганты. И американские ученые и специалисты уже тоже все чаще уезжают именно в ЕС, а не в КНР.

Пока Трамп и Си планируют разделить мир, на поле может выйти третий игрок, к которому активно примыкает и Украина.