Такая промышленная база может обеспечить долговременную работу в военных условиях.

Оборонные предприятия в Европе расширяются в три раза быстрее, чем в мирное время, занимая более 7 млн кв. метров новых промышленных площадей, что означает перевооружение исторических масштабов. Об этом сообщает Financial Times.

По словам специалистов, строительная активность на европейских предприятиях резко возросла после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Выводы были получены на основе спутниковых данных, охватывающих 150 объектов 37 компаний.

Анализ показал, что площади, на которых фиксировались изменения, выросли с 790 тыс. кв. метров в 2020-2021 годах до 2,8 млн кв. метров в 2024-2025 годах. Изменения вызваны земельными работами перед строительством, возведением новых сооружений, прокладкой дорог и проведением других работ.

"Это глубокие и структурные изменения, которые трансформируют оборонную промышленность в средне- и долгосрочной перспективе. Как только вы запускаете массовое производство снарядов, начинается непрерывный поток металлов и взрывчатки, что снижает стоимость и сложность производства ракет", - говорит старший научный сотрудник Asia Pacific Forum Уильям Альберке.

Среди объектов с наибольшими масштабами расширения - совместный проект немецкого оборонного гиганта Rheinmetall и венгерской государственной оборонной компании N7 Holding, которые построили большую производственную площадку по изготовлению боеприпасов и взрывчатых веществ в Варпалоте (Венгрия).

Также расширяют производственные мощности BAE Systems в Уэльсе и увеличивают мощности немецкого завода по производству ракет для ЗРК Patriot. Новые данные демонстрируют, что давно обещанное "возрождение оборонной отрасли" в Европе начинает воплощаться не только в политической риторике, но и в бетоне и стали.

Это происходит на фоне споров между правительствами стран ЕС о том, как поддерживать поставки оружия Киеву и одновременно восстанавливать собственные запасы на фоне неустойчивой поддержки со стороны США.

Недавно гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что стоимость основных боевых танков, а также других бронемашин и артиллерии в ближайшие годы будет снижаться. Причиной этого он считает "тысячи и тысячи" заказов на эти типы вооружений.

А еще ранее стало известно, что Германия активно работает над танком Leopard 3, который станет своего рода "мостом" к полноценному танку нового поколения Main Ground Combat System, который появится в будущем.

