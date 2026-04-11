Для Путина падение Ирана станет невосполнимой потерей, - NYT

Ни одна другая страна в орбите России не сможет занять его место.

В последние недели Россия, безусловно, выглядела бенефициаром войны США в Иране. Цены на нефть заметно выросли, некоторые санкции были временно отменены, а внимание Запада рассеялось. Однако возможное достижение перемирия в конфликте заставляет лидера РФ Владимира Путина беспокоиться. Если перемирие сохранится, страна сильно пострадает, станет беднее и изолированнее. Если оно рухнет и война возобновится, совокупный вес военных ударов, санкций и внутренних беспорядков может привести Иран к фрагментации или краху.

"Оба этих исхода должны – и, вероятно, заставляют – Путина задуматься. Иран – российский партнёр, который ещё до этой войны приносил Америке убытки, не требуя при этом участия России. С точки зрения Кремля, это практически незаменимый партнёр", - пишет обозреватель The New York Times Николь Граевски.

Режимы связаны одной и той же обидой: убеждением, что возглавляемый США международный порядок призван сдерживать их. Это общее убеждение породило сотрудничество в области разведки, финансов и сложную архитектуру обхода санкций.

"Во время этой войны, милитаризировав Ормузский пролив, Иран продемонстрировал, что может оказывать влияние, которое быстро и широко ощутится во всем мире. Он может оказывать давление на Соединенные Штаты так, как Россия, погрязшая в конфликте на Украине, не может. Более того, для России последние несколько недель продемонстрировали именно ценность Ирана", - отмечает аналитик.

При этом, если Исламская республика падет, ни одна другая страна в орбите России не сможет занять ее место, указывает она:

"Китай слишком интегрирован в мировую экономику. Северная Корея, которая поставляла России оружие и солдат на Украину, не может проецировать свою мощь далеко за пределы Корейского полуострова".

При этом Путин, спустя четыре года войны в Украине, не обладает возможностью для российского военного вмешательства в Иран. Даже если бы он ею обладал, столь очевидная эскалация будет иметь последствия в тех областях, где Россия наиболее уязвима, посредством поставок оружия в Киев, ужесточения вторичных санкций или расширения обмена разведывательной информацией. Каждое увеличение поддержки Ирана должно сопоставляться с тем, чего это может стоить России в Украине.

В то же время у Кремля есть инструменты влияния, не требующие применения обычной военной силы: частные военные подрядчики, которые могут обеспечивать обучение или защиту фракций, чье выживание служит российским интересам, и потоки оружия через сети обхода санкций, которые Иран и Россия создавали годами. Россия уже оказывает разведывательную поддержку и помощь в области радиоэлектронной борьбы, хотя и в ограниченной форме.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу отправился в Пакистан на переговоры с Ираном по урегулированию ядерного спора и прекращению войны. Однако шансы на успех кажутся низкими, поскольку взгляды обеих сторон кардинально расходятся.

Иран грозит бойкотировать переговоры, если не будут выполнены два условия - прекращение огня в Ливане и разблокировка иранских активов. В ответ на это Трамп опубликовал свой собственный пост, в котором заявил, что у Ирана "нет никаких козырей".

