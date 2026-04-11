Вэнс отправился на переговоры с Ираном, но шансы на успех крайне низкие, - Axios

Иран грозит бойкотировать переговоры, если не будут выполнены два условия - прекращение огня в Ливане и разблокировка иранских активов.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу отправился в Пакистан на переговоры с Ираном по урегулированию ядерного спора и прекращению войны.

Как пишет Axios, хотя сама встреча является исторической – это самое масштабное взаимодействие на высоком уровне между американскими и иранскими официальными лицами с 1979 года – шансы на успех кажутся низкими, поскольку взгляды обеих сторон кардинально расходятся.

"Мы до сих пор не пришли к согласию по поводу того, о чём мы ведём переговоры", – сказал другой американский чиновник.

В преддверии переговоров страны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня. Иранцы угрожали вообще не приезжать, хотя позже государственные СМИ сообщили, что они приземлились в Исламабаде.

Также пока Вэнс находился в самолёте, Трамп сделал завуалированную угрозу убить иранских лидеров, если они не пойдут навстречу.

В преддверии переговоров

Переговоры начнутся в субботу в столице Пакистана Исламабаде, стороны будут вести переговоры напрямую, а пакистанские официальные лица выступят в качестве посредников.

Вэнса на переговорах будут сопровождать посланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. В состав его делегации также входят представители Совета национальной безопасности, Государственного департамента и Министерства обороны.

"Мы с нетерпением ждём переговоров. Думаю, они будут позитивными", – сказал Вэнс перед отъездом с авиабазы ​​Эндрюс. Он отметил, что Трамп дал переговорной команде "довольно чёткие указания".

В то же время Иран грозит бойкотировать переговоры, если его условия не будут выполнены.

"Две меры, взаимно согласованные сторонами, еще не реализованы: прекращение огня в Ливане и разблокировка иранских активов до начала переговоров. Эти два вопроса должны быть выполнены до начала переговоров", – написал спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф на X.

В ответ на это Трамп опубликовал свой собственный пост, в котором заявил, что у Ирана "нет никаких козырей".

Трамп готов возобновить войну

Хотя отправка Вэнса является сигналом серьезности намерений США, некоторые чиновники обеспокоены тем, что отправка такого высокопоставленного лица может быть преждевременной, поскольку для переговоров еще проведена очень небольшая подготовительная работа.

"В теории Трамп хочет сделки, но он также готовится возобновить войну. Поведение иранцев его разозлило. Они как бы ставят его в неловкое положение", – сказал источник в США.

При этом американские чиновники говорят, что неясно, удастся ли достичь какого-либо значимого прогресса в первом раунде переговоров, но они надеются, что это будет не просто церемониальная встреча.

Достижение соглашения займет недели, если не месяцы, и, вероятно, потребует продления двухнедельного прекращения огня. Однако этого не произойдет, если Вэнс не вернется с каким-либо конкретным результатом, сказал один из собеседников издания.

Война в Иране

Ранее Трамп заявил. что американские военные корабли перезаряжаются "лучшими боеприпасами" для возобновления кампании ударов по Ирану на случай, если мирные переговоры при посредничестве Пакистана провалятся.

Он также заявил, что в случае провала переговоров американцы попытаются разблокировать Ормузский пролив силой.

