Ключевые вопросы должны решить Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

План США по завершению войны между Россией и Украиной был существенно пересмотрен на переговорах в Женеве: его уменьшили с 28 до 19 пунктов, сообщили источники Financial Times, знакомые с ходом обсуждений.

Какие именно положения были удалены, не уточняется, однако это произошло после того, как Киев и его европейские союзники указали на неприемлемость ряда требований в документе.

По словам осведомленных источников Bloomberg, европейские официальные лица выразили оптимизм в связи с тем, что в последней версии проекта больше не упоминается план по передаче около 100 миллиардов долларов замороженных российских активов на поддержку усилий США по восстановлению страны.

Видео дня

Они также выразили оптимизм в отношении того, что администрация Трампа налаживает взаимодействие с Европой после того, как первоначальный план застал союзников Киева врасплох.

Financial Times отмечает, что США и Украина разработали новый мирный договор из 19 пунктов, но оставили наиболее политически чувствительные моменты на усмотрение президентов двух стран.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, присутствовавший в зале в составе украинской делегации на важных переговорах в Женеве, заявил, что встреча была "напряжённой", но "продуктивной", результатом которой стал тщательно переработанный проект документа, вызвавший "позитивные" чувства у обеих сторон.

По его словам, после нескольких часов кропотливых переговоров, которые едва не сорвались ещё до начала, представители США и Украины достигли соглашений по ряду вопросов, но "занесли в скобки" наиболее спорные моменты, включая территориальные вопросы и отношения между НАТО, Россией и США, которые должны были решить Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Отмечается, что украинцы заявили, что они "не уполномочены" принимать решения по территориальным вопросам, в частности, по уступке земель, как предполагалось в первоначальном проекте плана, что, согласно конституции их страны, требовало бы проведения общенационального референдума.

Новый проект, по словам Кислицы, мало чем напоминает более раннюю версию мирного предложения, которая вызвала возмущение в Киеве. Он сказал:

"От первоначальной версии осталось очень мало. Мы разработали прочный свод соображений и несколько пунктов, по которым мы можем пойти на компромисс. Остальное потребует решений руководства".

Важно, что черновики плана, переданные главам делегаций США и Украины, были единственными текстами, которые покинули зал переговоров. Кислица сообщил, что все остальные копии были возвращены по завершении встречи.

Кислица отметил, что американцы были внимательны, стремились выслушать точку зрения украинцев и открыты для предложений.

"Почти все наши предложения были приняты во внимание", - сказал он.

Отмечается, что хотя переговоры завершились на позитивной ноте, они едва не провалились, по словам Кислицы, который охарактеризовал обстановку в Женеве в воскресенье утром как "очень напряженную". Американцы приехали на встречу, разочарованные утечками информации в СМИ за несколько дней до встречи и публичными дебатами вокруг происхождения первого варианта предложения.

"Первые часы были совершенно… висели на волоске"", - сказал дипломат.

Потребовалось почти два часа переговоров между Ермаком и Рубио, чтобы снизить градус и вернуться в нужное русло.

По его словам, продолжительная встреча с американцами позволила украинцам высказать свои опасения и требования. Затем последовал короткий перерыв и подробное рассмотрение предложенного мирного плана по пунктам.

Вопрос о численности ВСУ

Кислица заявил, что американская сторона, похоже, готова снять предложение о введении ограничения в 600 000 военнослужащих для украинской армии. Он добавил, что американские переговорщики внимательно выслушали аргументы украинской стороны и согласились принять их во внимание. Дипломат добавил:

"Они согласились, что численность украинской армии, указанная в просочившейся версии [проекта мирного плана], - кем бы она ни была, - больше не обсуждается. Военные продолжат обсуждать эти договоренности".

По его словам, предложение о всеобщей амнистии за потенциальные военные преступления в первоначальном проекте было переработано с учётом "жалоб тех, кто пострадал на войне".

Он утверждает, что перед переговорами с США Украина провела закрытые обсуждения с европейскими советниками по национальной безопасности для координации позиций и определения общих приоритетов. Дипломат неоднократно высоко оценивал "конструктивное взаимодействие" американской команды, особо выделив Рубио, Дрисколла и Кушнера.

Какие шаги ждут от РФ

Отмечается, что теперь Вашингтон должен решить, как и когда представить России проект мирного соглашения. Кремль заявил в понедельник, что пока не видел и не был проинформирован о нём.

"Россияне должны показать, действительно ли они заинтересованы в мире или найдут тысячу причин не вступать в переговоры", - сказал Кислица.

Украина, со своей стороны, выразила готовность продолжать работать над справедливым прекращением войны и отправиться "куда угодно" для продолжения этого процесса. Он также подчеркнул более широкое значение женевской встречи.

"Главным достижением Женевы является то, что нам удалось сохранить работоспособное партнёрство и диалог с американцами. Несмотря на шумиху в СМИ и ажиотаж в социальных сетях, обе стороны продемонстрировали прочность партнёрства и способность подготовить жизнеспособный документ для лидеров", - заявил он.

Переговоры в Женеве - последние новости

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что хотя на Женевских переговорах некоторые вопросы были выяснены, но "мир в Украине не наступит за одну ночь".

Он четко дал понять, что с Европой необходимо консультироваться и согласиться на мирный план по Украине, учитывая его последствия для европейской безопасности, и призвал Россию сесть за стол переговоров и принимать более активное участие в переговорах.

Вас также могут заинтересовать новости: