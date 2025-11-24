Компания не хотела платить налог с прибыли и большую часть денег перевела на китайские счета.

Чешская компания Reactive Drone продала Украине китайские дроны по цене, которая в 20 раз превышала закупочную. При этом фирма не захотела платить налог и большую часть заработанного отправила на китайские счета, пишет irozhlas со ссылкой на расследование Radiožurnal.

"В частности, за два года она приобрела дроны примерно на 36 млн крон и продала их украинской армии за 692 млн крон ($28 млн)", - пишут журналисты со ссылкой на источник.

Официальная штаб-квартира компании Reactive Drone находится в жилом доме в одном из районов Праги. Ни один из опрошенных жителей дома не знает ни представителя компании, ни названия фирмы.

По данным полиции, компания не хотела платить налог с прибыли и большую часть денег, а именно 638 млн крон, перевела на китайские счета. Убытки государству в размере 130 млн крон вероятно еще возрастут. Со счетов компании уже изъяли примерно 384 млн крон.

"Учитывая то, что были изъяты средства в размере сотен миллионов крон, убытки, нанесенные государственному бюджету, будут возмещены в полном объеме", - говорится в пресс-релизе полиции.

Руководитель компании оказался под стражей, а его соучастница бухгалтер находится под следствием на свободе. Причина такой высокой наценки на дроны для ВСУ непонятна.

Как писал УНИАН, вероятный новый министр иностранных дел Чехии ультраправый политик Филип Турек заявил, что Чехия вероятно, отменит свою помощь Украине после формирования нового правительства.

13 ноября сообщалось, что в 2024 году Чехия поставила Украине 1,5 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов. Примерно такое же количество этого оружия Украина должна получить и в текущем году.

