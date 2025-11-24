Энергетики вынуждены выключать свет из-за ракетно-дронных атак РФ.

Во вторник, 25 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления, пишет пресс-служба "Укрэнерго".

Графики отключения света будут применяться объемом от 0,5 до 2,5 очередей в течение всех суток 25 ноября. Кроме того, параллельно будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.

Отмечается, что причина введения ограничений - последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на украинские энергообъекты.

Видео дня

Кроме того, в "Укрэнерго" напомнили, что время и объем отключений света могут меняться.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Армия Российской Федерации с наступлением осени продолжила проводить активные атаки на украинскую энергосистему. В ночь на 24 ноября враг ударил по энергетике четырех областей, оставив без света десятки тысяч украинских потребителей.

24 ноября энергетический эксперт Александр Харченко сообщил, что в Украине объемы отключений света могут сократиться до максимум 1 очереди при условии отсутствия новых вражеских обстрелов энергосистемы в течение шести-семи недель. В то же время он выразил сомнение, что враг возьмет паузу в обстреле энергообъектов на почти два месяца.

