Компания ДТЭК работает над тем, чтобы привлекать больше оборудования для восстановления энергосистемы. Об этом в интервью американскому изданию CNBC сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Наша энергосистема в очень сложной ситуации, мы должны делать все возможное, включая дипломатические инструменты, чтобы получать всю возможную помощь, чтобы мы уменьшили страдания людей, которые продолжаются уже четыре года. Мы серьезно к этому относимся и поэтому просим наших коллег и союзников предоставлять больше оборудования, использованное, новое. Мы консолидируем все наши усилия на том, чтобы справиться с этим вызовом", - сказал он.

Тимченко рассказал, что компания сделала все возможное, чтобы подготовиться к зиме, но Россия возобновила массированные удары по энергосистеме. Особенно интенсивными они были в последние пять недель.

Видео дня

"Они атакуют все: угольные шахты, газовую инфраструктуру, электростанции, электросети, особенно в регионах, приближенных к линии фронта", - добавил глава ДТЭК.

В то же время он отметил, что несмотря на войну компания продолжает инвестировать в Украину и строить новые объекты, такие как ветроэлектростанции и системы накопления энергии.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова работает над созданием возможностей для иностранных компаний инвестировать в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: