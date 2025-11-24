Вы не сможете оторваться от экранов.

Испанские сериалы уже давно перестали быть просто локальным продуктом и уверенно конкурируют с американскими и британскими, собирая миллионы просмотров.

Их ценят за живые характеры, сильные истории и атмосферу, которая буквально затягивает с первой серии. Если хочется увидеть что-то эмоциональное, драйвовое и качественно снятое - испанские проекты прекрасно справятся с этой задачей. УНИАН подготовил для вас подборку из пяти интересных сериалов:

1. Machos Alfa

Педро, Луис, Рауль и Санти - четверо друзей, которые чувствуют себя несколько растерянными в новом мире эмансипированных женщин и каждый из них пытается приспособиться к нему по-своему.

Сериал получил большую популярность, поэтому его уже продлили на четвертый сезон. Кроме того, проект получил международные адаптации.

2. Последняя ночь в Треморе

Композитор Питер Харпер, переживающий развод, удаляется в уединенный дом на ирландском побережье, надеясь найти вдохновение. Уютный коттедж на пляже Тремор кажется идеальным, пока в одну роковую ночь не надвигается буря, которая разрушает все его планы.

3. Две могилы

После исчезновения своей 16-летней внучки Вероники и ее подруги Мэнди Изабель начинает несанкционированное расследование, чтобы раскрыть правду об их исчезновении, и отправляется в путешествие мести.

4. Садовник

Элмер и его властная мать Ла Чина Хурадо имеют бизнес по заказным убийствам. Парень, потерявший эмоции после аварии, влюбляется в Виолетту, учительницу, которую он нанял, чтобы убить.

5. Дело Асунты

После того, как двое родителей сообщают об исчезновении своей 12-летней дочери Асунты, расследование оборачивается против них.

Напомним, на днях HBO объявил о продолжении сразу двух приквелов сериала "Игра престолов".

