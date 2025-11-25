2 скрытые функции видеокарт Nvidia, которые вы точно не используете (а зря)

Современные видеокарты NVIDIA RTX скрывают полезные функции, о которых многие пользователи просто не догадываются.

Современные видеокарты NVIDIA RTX обладают множеством функций, позволяющих улучшить графику и производительность. Но из-за их обилия многие пользователи не знают, как получить максимум от своих ускорителей.

Две недооцененные функции, которые многие пользователи упускают из виду, – RTX HDR и DLSS Override. Специалисты BGR рассказали, что они делают и где их найти.

RTX HDR – "искусственное" HDR для старых игр

RTX HDR – это функция в приложении NVIDIA App, которая преобразует контент с обычным динамическим диапазоном (SDR) в "псевдо-HDR" с помощью ИИ.

Хотя это не настоящее HDR – оно не создает оригинальный HDR-контент – функция позволяет улучшить визуальное качество в старых играх, которые изначально не поддерживали HDR.

Чтобы ее активировать:

Откройте приложение NVIDIA App (ранее GeForce Experience).

Перейдите в раздел Игры → Глобальные настройки.

Найдите опцию RTX HDR.

Важно: для корректной работы нужен HDR-монитор и включенный HDR в Windows.

DLSS Override – глобальные настройки масштабирования

DLSS Override – это функция, которую пользователи просили уже некоторое время и NVIDIA наконец добавила ее этим летом для своих видеокарт RTX.

Теперь через драйвер можно быстро поменять модель CNN на новую и более продвинутую модель Transformer, а также принудительно включить Multi Frame Generation (MFG) вместо старого метода генерации.

Большинство скрытых функций видеокарт Nvidia находятся в обновившемся NVIDIA App, поэтому приложение необходимо всем владельцам карт RTX.

