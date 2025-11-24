Встреча украинского и американского президентов в Белом доме пока не запланирована.

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в США на этой неделе не запланирована. Об этом сообщили Общественному источники в Белом доме.

Как известно, ранее СМИ писали о том, что существует запрос с украинской стороны о встрече двух президентов в Вашингтоне для согласования условий "мирного плана" до дедлайна Трампа, который заканчивается 27 ноября в четверг. Также медиа писали, что Белый дом условием для встречи Трампа с Зеленским выдвинул продуктивные переговоры в Женеве.

Кроме того, как сообщил журналист The Financial Times Кристофер Миллер в сети Х, вопрос поездки Зеленского в Вашингтон рассматривается в Офисе президента с прошлой недели, когда началось это новое давление Трампа.

"Есть два лагеря: один считает, что Зеленскому нужно поехать в Вашингтон, чтобы лично обсудить это с Трампом; другой боится, что все может пойти не так... и привести к серьезной неудаче. Поедет ли снова Зеленский в Вашингтон, будет зависеть от результатов переговоров и от того, верят ли украинцы, что есть что-то, под чем они могут подписаться, не продавая страну", - написал Миллер.

Вероятный визит Зеленского в США: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, обсуждалась возможность визита Зеленского в США на этой неделе в рамках предложенного "мирного плана". Издание CBS News, ссылаясь на нескольких американских и украинских чиновников, знакомых с ходом переговоров, рассказало, что Трамп хочет, чтобы ко Дню благодарения было заключено мирное соглашение. В то же время чиновники уточнили, что визит Зеленского будет зависеть от результатов мирных переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября.

Также Reuters писало, что должны были обсудить Зеленский и Трамп в США. "Главная идея заключается в том, что они обсудят самые чувствительные вопросы мирного плана, такие как территориальный вопрос, сообщил один из источников. Точная дата пока не определена", - сообщало агентство утром 24 ноября.

