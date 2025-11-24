В Украине надо создавать мобилизационный резерв для мирного времени: эксперт объяснил почему

По его словам, если в мирное время начнутся боевые действия, они точно должны знать, куда должны прибыть, где находится оружие для защиты.

Украина должна привлекать всех юношей и девушек с 18 лет для создания численного резерва для мирного времени. Об этом военный обозреватель, майор в отставке Алексей Гетьман сообщил в эфире канала "Киев24".

"Нам нужен резерв, потому что это очень важный вопрос. Мы должны создавать резервы, в которые должны быть привлечены юноши и девушки в возрасте от 18 лет, которые должны проходить определенную подготовку в мирное время", - отметил эксперт.

В этой связи, по его словам, если в мирное время начнутся боевые действия, они точно должны знать, куда должны прибыть, где находится оружие для защиты.

В качестве примера он привел опыт Швейцарии, где все знают как действовать, если начнется какая-то агрессия против этой страны. В этой стране за несколько суток могут сразу мобилизовать до 3 млн человек. Еще в Швейцарии определена периодичность, когда граждане должны проходить обучение, в том числе для стрельбы из оружия.

Он отметил, что в Украине надо создать резерв, который будет "готов, в любой момент, в случае чего, присоединиться".

По словам Гетьмана, сейчас численность армии Украины составляет около миллиона, но в условиях боевых действий должна быть больше миллиона.

По его убеждению, если война закончится на выгодных условиях для Украины, то армия численностью 600-800 тысяч не нужна. Потому что на содержание этой армии надо выделять большие средства, в том числе на заработную плату. В мирное время армия должна тренироваться. А для этого нужны снаряды, патроны, техника и т.д., а также полигоны для учений. Гетман подчеркнул:

"У нас нет столько полигонов, чтобы могли тренироваться одновременно 600 или 800 тысяч. Что будет делать армия в таком количестве в мирное время? Бордюры красить или асфальт подметать на плацу? Нам не надо столько армии. Нам нужен резерв".

По его словам, предложение в "плане" из 28 пунктов об установлении численности армии на уровне 600 тыс является какой-то российской хитростью.

Поэтому, в мирное время надо создавать численный резерв, способный быстро мобилизоваться при необходимости.

Сколько людей в СОУ

Как сообщал УНИАН, 29 января 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия насчитывает примерно 880 тысяч военнослужащих.

20 ноября 2025 года США передали Украине проект предложений из 28 пунктов для потенциального мирного соглашения с Россией. В этой пунктах, среди прочего, высказывается предложение уменьшения численности украинской армии до 600 тысяч.

В то же время, в Евросоюзе отметили, что не может быть ограничений в отношении Вооруженных сил Украины.

