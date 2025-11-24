Ушаков сообщил, что многие положения американского плана "приемлемы" для России.

Россия получила сигнал от США встретиться и начать обсуждение мирного плана по Украине, но конкретных договоренностей пока нет. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, пишут российские СМИ.

Он также отметил, что многие положения американского плана являются "приемлемыми" для России.

"Мы были ознакомлены с одним вариантом, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске, и поэтому многие - я бы сказал не все, но многие - положения этого плана нам представляются вполне приемлемыми. А по другим предложениям - там много, 28 пунктов, - эти положения требуют, конечно, детального обсуждения, рассмотрения между сторонами", - сказал помощник российского диктатора и добавил, что с Россией этот вопрос еще не обсуждался.

В то же время о мирном плане по Украине, предложенном Европой, Ушаков назвал "неконструктивным" и таким, который России не подходит.

"Что касается тех планов, которые гуляют, мы с утра уже узнали о европейском плане, который с первого взгляда - абсолютно неконструктивный, нам не подходит", - сказал он.

Мирный план в отношении Украины: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, "мирный план" США сократили с 28 до 19 пунктов на переговорах в Женеве. Новый проект, по словам заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, мало чем напоминает более раннюю версию мирного предложения, которая вызвала возмущение в Киеве. Дипломат также заверил, что американцы в Женеве были внимательными, стремились выслушать точку зрения украинцев и открыты для предложений.

CNN писало, что Украина пошла на компромисс по мирному плану, но Кремль вряд ли согласится. Издание рассказало, в Женеве госсекретарь США Марко Рубио неоднократно уклонялся от попыток спросить его, ожидают ли США каких-то существенных уступок не только от Украины, но и от России. Отмечалось, что если Белый дом действительно серьезно настроен на достижение того, что он сейчас называет "прочным, всеобъемлющим миром" в Украине, то, возможно, лучшим решением будет убедить Кремль пойти на компромисс.

