Цены на энергоносители и вопросы международной помощи могут время от времени подталкивать курс.

Последняя рабочая неделя ноября пройдет под влиянием нескольких факторов, которые способны серьезно повлиять на настроения и поведение участников валютного рынка, что отразится на курсе доллара и евро.

Как рассказала в комментарии УНИАН член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, текущая неделя началась подорожанием доллара - в понедельник, 24 ноября, в кассах банков наличный курс заметно выше, чем был в конце прошлой недели.

Официальный курс на сегодня, 24 ноября, Нацбанк установил на уровне 42,27 грн/долл. Это на 22 копейки выше, чем понедельником ранее, когда курс был 42,04 грн/долл., но не намного выше среднего официального курса прошедшей недели: 17-21 ноября он составлял 42,09 грн/долл.

Видео дня

"Ситуацию на рынке сейчас сдерживают действия Нацбанка и имеющиеся резервы - они помогают сглаживать внезапные всплески спроса на валюту. В то же время внешние факторы никуда не исчезли: цены на энергоносители, геополитические новости и вопросы международной помощи могут время от времени подталкивать курс", - сказала Золотько.

Также, по словам банкира, дополнительное влияние имеют и внутренние финансовые события - например, когда государство активно проводит крупные платежи или размещает облигации, это может на определенные дни усиливать спрос на доллар.

Влияние атак РФ и "черной пятницы"

Финансовый аналитик Алексей Козырев отметил, что на курс валют, в частности, влияют пик сезона распродаж и необходимость постоянно финансировать расходы на приобретение энергоносителей и электроэнергии.

"Постоянные атаки РФ на украинские гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры заставляют профильные компании постоянно закупать за валюту не только топливо и электричество, но и запчасти для восстановления поврежденного оборудования, в том числе и на внешних рынках. Из-за войны растет спрос на валюту со стороны этих субъектов хозяйствования. Дополнительно, из-за обострения ситуации на фронтах, растут потребности в валюте у предприятий оборонного комплекса", - рассказал специалист.

К этому, по его словам, добавляется и активность ритейлеров, которые в сезон распродаж активно покупают валюту и рассчитываются за закупленные ранее импортные товары или сразу оплачивают валютой товары, чтобы успеть продать в период повышенного спроса.

Также аналитик отметил, что против гривны психологически работает также подвысший вопрос о выделении Украине 140 млрд евро "репарационного кредита" от ЕС, а также многочисленные разговоры вокруг нового "мирного плана" президента США Дональда Трампа.

"Стоит еще отметить, что фактор "черной пятницы" сработает и по паре евро/доллар на международных площадках, что опосредованно скажется и на курсе евро в Украине относительно гривны. Ведь активные покупки товаров в США и по всему миру в эти последние дни ноября значительно увеличат количество таких транзакций по оплате товаров как в долларе, так и евро", - рассказал Козырев.

Аналитик прогнозирует, что курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 41,80 до 42,75 гривни, а в обменниках - в пределах от 41,90 до 42,70 гривни.

Курс наличного евро в банках, по его мнению, будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 48,30 до 49,65 гривни, а в обменниках - в пределах от 48,40 до 49,60 гривни.

Курс доллара в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара 24 ноября составлял 42,45 грн/долл., а продать доллар можно было по курсу 42,33 гривни. При этом курс наличного евро в обменниках составлял 49,15 грн/евро, а курс продажи - 48,99 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 25 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 42,37 гривни за доллар, а официальный курс евро установлен на уровне 48,92 гривни.

Вас также могут заинтересовать новости: